Рябков рассказал о диалоге с Ираном по ситуации с коронавирусом

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Россия пока не намерена ограничивать передвижение находящихся в Иране россиян из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он отметил, что если и когда возникнет необходимость в принятии дополнительных мер, ограждающих от коронавируса россиян, постоянно находящихся в Иране, работающих там по контракту, находящихся в командировках, выезжающих с личными целями, необходимые рекомендации или те или иные решения будут сформулированы.
"Что касается МИД, мы в теснейшей координации с иранскими коллегами ведем диалог на эту тему. Пока не видим причин для того, чтобы переключаться в какой-то другой режим и инициировать решения рестриктивного или иного плана", - сказал Рябков.
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