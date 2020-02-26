Рябков рассказал о диалоге с Ираном по ситуации с коронавирусом

Он отметил, что если и когда возникнет необходимость в принятии дополнительных мер, ограждающих от коронавируса россиян, постоянно находящихся в Иране, работающих там по контракту, находящихся в командировках, выезжающих с личными целями, необходимые рекомендации или те или иные решения будут сформулированы.