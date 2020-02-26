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Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова
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РИА Новости

Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова

16:13 26.02.2020 (обновлено: 16:54 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБывший полицейский Денис Коновалов садится в полицейский автомобиль у здания Басманного суда в Москве. 26 февраля 2020
Бывший полицейский Денис Коновалов садится в полицейский автомобиль у здания Басманного суда в Москве. 26 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бывший полицейский Денис Коновалов садится в полицейский автомобиль у здания Басманного суда в Москве. 26 февраля 2020
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду перевел из СИЗО под домашний арест одного из бывших полицейских, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя об изменении меры пресечения удовлетворить, избрать в отношении Дениса Коновалова меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласила решение судья Валентина Левашова.
Срок домашнего ареста установлен до 29 марта. Из-под стражи Коновалова освободили в зале суда, теперь его закуют в электронный браслет и отпустят домой.
Во время домашнего ареста Коновалову нельзя будет выходить из квартиры и пользоваться любыми средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб. Общаться он сможет только со следователем, защитником и близкими родственниками, давать комментарии СМИ ему запрещено.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
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Представитель СК РФ обосновал смягчение меры пресечения тем, что Коновалов дает показания не только против себя, но и против бывших коллег. Показания эти, отметил следователь, согласуются с показаниями свидетелей и другими материалами дела.
Прокурор поддержал эту точку зрения. Не против освобождения Коновалова был и защитник Ивана Голунова.
Ранее Коновалов дал показания на экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца. Как заявлял РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, на очной ставке Коновалов "дал показания, якобы [Ляховец] давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал".
Из материалов дела известно, что бывший старший оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Коновалов сейчас нигде не работает, при этом вынужден как-то содержать жену и двух сыновей, один из которых - инвалид.
Всего же по уголовному делу о превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков проходит пять офицеров. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений. Сейчас выясняется, причастны ли арестованные к другим преступлениям.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции были уволены по решению главы МВД Владимира Колокольцева в связи с этим скандалом, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
Вчера, 13:25
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
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Денис КоноваловМоскваВладимирИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваПроисшествия
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