Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду перевел из СИЗО под домашний арест одного из бывших полицейских, который Басманный суд Москвы в среду перевел из СИЗО под домашний арест одного из бывших полицейских, который признался , что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя об изменении меры пресечения удовлетворить, избрать в отношении Дениса Коновалова меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласила решение судья Валентина Левашова.

Срок домашнего ареста установлен до 29 марта. Из-под стражи Коновалова освободили в зале суда, теперь его закуют в электронный браслет и отпустят домой.

Во время домашнего ареста Коновалову нельзя будет выходить из квартиры и пользоваться любыми средствами связи, кроме как для вызова экстренных служб. Общаться он сможет только со следователем, защитником и близкими родственниками, давать комментарии СМИ ему запрещено.

Представитель СК РФ обосновал смягчение меры пресечения тем, что Коновалов дает показания не только против себя, но и против бывших коллег. Показания эти, отметил следователь, согласуются с показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Прокурор поддержал эту точку зрения. Не против освобождения Коновалова был и защитник Ивана Голунова.

Ранее Коновалов дал показания на экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца. Как заявлял РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, на очной ставке Коновалов "дал показания, якобы [Ляховец] давал ему указания подбросить наркотики Голунову, что он и сделал".

Из материалов дела известно, что бывший старший оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Коновалов сейчас нигде не работает, при этом вынужден как-то содержать жену и двух сыновей, один из которых - инвалид.

Всего же по уголовному делу о превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков проходит пять офицеров. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Максим Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.

Следствие считает мотивом преступления карьеризм - повышение показателей выявленных и раскрытых преступлений. Сейчас выясняется, причастны ли арестованные к другим преступлениям.