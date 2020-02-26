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"Ростелеком" с 1 мая отменит плату за телефонную связь для ветеранов
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РИА Новости

"Ростелеком" с 1 мая отменит плату за телефонную связь для ветеранов

16:01 26.02.2020
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© Flickr / Steven LilleyТрубка стационарного телефона
Трубка стационарного телефона
© Flickr / Steven Lilley
Трубка стационарного телефона . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. "Ростелеком" отменит плату за услуги стационарной телефонной связи для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, сообщил президент компании Михаил Осеевский в ходе заседания Совета Федерации.
"В преддверии 75-летия Победы "Ростелеком" принял решение предоставить бессрочную бесплатную возможность пользоваться телефонами для всех ветеранов ВОВ, и поскольку "Ростелеком" - это петербургская компания, для всех жителей блокадного города. Такую возможность мы предоставим уже с 1 мая", - отметил Осеевский.
Он также попросил региональные власти помочь компании в составлении полных списков всех тех, кто будет иметь возможность воспользоваться этим решением.
В пресс-службе компании добавили, что сейчас идет составление и сверка с региональными властями списков, после чего плата будет отменена.
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ЛенинградСовет Федерации РФРостелекомМихаил ОсеевскийОбщество
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