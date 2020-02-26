"Ростелеком" с 1 мая отменит плату за телефонную связь для ветеранов

"В преддверии 75-летия Победы "Ростелеком" принял решение предоставить бессрочную бесплатную возможность пользоваться телефонами для всех ветеранов ВОВ, и поскольку "Ростелеком" - это петербургская компания, для всех жителей блокадного города. Такую возможность мы предоставим уже с 1 мая", - отметил Осеевский.