Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"

По мнению Поклонской, такими темпами россияне в скором времени будут "любоваться" предвыборным клипом Ольги Бузовой и "оппозиционной коалицией" Алены Водонаевой. Парламентарий также поинтересовалась, какие законопроекты внесут в Госдуму артисты Филипп Киркоров и Николай Басков.

Как считает Поклонская, если все больше знаменитостей станут выбирать депутатскую карьеру, "то новогодний "Голубой огонек" будут снимать в Госдуме". Она добавила, что в этом случае "решать и выбирать будут люди", но посоветовала не превращать политику в шоу. Парламентарий подчеркнула, что посмеяться со "звездным десантом" депутатов получится лишь раз, а потом с этим "придется жить".