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Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
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РИА Новости

Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"

16:01 26.02.2020 (обновлено: 16:08 26.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская посоветовала звездам шоу-бизнеса уменьшить политические амбиции и "заниматься своим делом".
"Шнуров, Валерия... Кто следующий? Ждем партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука?" — написала она в телеграм-канале.
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
3 января, 19:05
Поклонскую возмутили "петросяновские каламбурчики" и "муси-пуси" по ТВ
По мнению Поклонской, такими темпами россияне в скором времени будут "любоваться" предвыборным клипом Ольги Бузовой и "оппозиционной коалицией" Алены Водонаевой. Парламентарий также поинтересовалась, какие законопроекты внесут в Госдуму артисты Филипп Киркоров и Николай Басков.
"Нужен ли будет микрофон Никите Джигурде? Как будет называться фракция рэперов Face, Pharaoh и Оксимирона?" — спросила она.
Как считает Поклонская, если все больше знаменитостей станут выбирать депутатскую карьеру, "то новогодний "Голубой огонек" будут снимать в Госдуме". Она добавила, что в этом случае "решать и выбирать будут люди", но посоветовала не превращать политику в шоу. Парламентарий подчеркнула, что посмеяться со "звездным десантом" депутатов получится лишь раз, а потом с этим "придется жить".
Сергей Шнуров
20 февраля, 18:03
Поклонская посвятила Шнурову стихотворение
"Чтобы наши звезды не подумали плохого, скажу: вас любят, но занимайтесь своим делом — без политики. Вы прекрасны!" — заключила Поклонская.
На прошлой неделе лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста. Музыкант не исключил возможности участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Кроме того, продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что его супруга Валерия планирует создать движение "Сильные женщины", которое затем станет партией. В дальнейшем певица хочет баллотироваться в нижнюю палату российского парламента.
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)ОбществоПолитика
Популярные комментарии
А чего это Поклонская так распереживалась? У нас теперь Госдума - это закрытый клуб? Неужели каждый россиянин по закону не может создавать партию?
26 февраля, 16:17
АНАнна Никанорова
241018117
Там треть клоунов-спортсменов, треть бизнесменов, треть шаристых но лишённых голоса и влияния.
26 февраля, 16:04
КМКостя Магомедов
11740209
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