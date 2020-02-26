Украинец пожаловался на агрессию со стороны поляков из-за коронавируса

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал жалобу живущего в Польше украинца на испортившееся отношение местных жителей к заробитчанам из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий пост он разместил во "ВКонтакте".

По словам политика, на агрессивное поведение поляков пожаловался его друг, уехавший на заработки в Варшаву. Журавко не стал раскрывать его имя из соображений безопасности, однако привел текст письма.

В нем сообщается, что жизнь украинцев в Польше значительно осложнилась из-за поддержки его согражданами Бандеры и других пособников фашистов.

"Чувствуется буквально везде: в магазинах, на рынках, предприятиях, а после последнего приема своих же граждан из Китая, так называемой эвакуации, нас стали ненавидеть", — цитирует своего знакомого Журавко.

Украинец рассказал, что часто посещал один бар в Варшаве и даже стал неплохо ладить с сотрудниками заведения. Однако в какой-то момент отношение персонала к нему испортилось без видимых причин, с ним даже перестали здороваться. Мужчина решил узнать у бармена, что произошло.

"Он прямо в глаза сказал: "Вас родила не та мать, вас родила курва <…>, поэтому вы — нехорошие люди, даже своих сограждан не смогли принять, вас надо гнать из Польши", — говорится в письме.

После этого разговора бармен вызвал охрану и потребовал выпроводить "заробитчанина" из заведения.

Автор письма добавил, что после скандальной истории с эвакуацией его сограждан из Китая поляки стали относиться к трудовым мигрантам с Украины как к "свиньям и рабам". Он признался, что хочет найти работу в Германии, так как жить в Варшаве стало "невыносимо".

Эвакуация украинцев из-за коронавируса

На минувшей неделе власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. При этом эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, недовольных размещением людей в их поселке.

Протестующие встретили прибывших на родину украинцев криками и забросали автобусы камнями. После столкновений за медпомощью обратились девять полицейских и один гражданский.

В конце 2019 года китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем эпидемии стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.