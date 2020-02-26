Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T16:28+0300
https://ria.ru/20200226/1565237021.html
Украинец пожаловался на агрессию со стороны поляков из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/150857/77/1508577736_0:0:4000:2250_1036x0_80_0_0_5fb65d62152ada168cc9adc179db01c0.jpg
РИА Новости

Украинец пожаловался на агрессию со стороны поляков из-за коронавируса

15:53 26.02.2020 (обновлено: 16:28 26.02.2020)
8778
© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал жалобу живущего в Польше украинца на испортившееся отношение местных жителей к заробитчанам из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующий пост он разместил во "ВКонтакте".
По словам политика, на агрессивное поведение поляков пожаловался его друг, уехавший на заработки в Варшаву. Журавко не стал раскрывать его имя из соображений безопасности, однако привел текст письма.
В нем сообщается, что жизнь украинцев в Польше значительно осложнилась из-за поддержки его согражданами Бандеры и других пособников фашистов.
"Чувствуется буквально везде: в магазинах, на рынках, предприятиях, а после последнего приема своих же граждан из Китая, так называемой эвакуации, нас стали ненавидеть", — цитирует своего знакомого Журавко.
Владимир Познер
23 февраля, 03:40
Познер назвал "прием" эвакуированных из Китая украинцев позорным
Украинец рассказал, что часто посещал один бар в Варшаве и даже стал неплохо ладить с сотрудниками заведения. Однако в какой-то момент отношение персонала к нему испортилось без видимых причин, с ним даже перестали здороваться. Мужчина решил узнать у бармена, что произошло.
"Он прямо в глаза сказал: "Вас родила не та мать, вас родила курва <…>, поэтому вы — нехорошие люди, даже своих сограждан не смогли принять, вас надо гнать из Польши", — говорится в письме.
После этого разговора бармен вызвал охрану и потребовал выпроводить "заробитчанина" из заведения.
Автор письма добавил, что после скандальной истории с эвакуацией его сограждан из Китая поляки стали относиться к трудовым мигрантам с Украины как к "свиньям и рабам". Он признался, что хочет найти работу в Германии, так как жить в Варшаве стало "невыносимо".
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
25 февраля, 07:06
Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться

Эвакуация украинцев из-за коронавируса

На минувшей неделе власти Украины эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. При этом эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, недовольных размещением людей в их поселке.
Протестующие встретили прибывших на родину украинцев криками и забросали автобусы камнями. После столкновений за медпомощью обратились девять полицейских и один гражданский.
В конце 2019 года китайские власти сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем эпидемии стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.
В материковом Китае число зараженных превысило 78 тысяч, умерли 2715 человек, выздоровели почти 30 тысяч. Крупные вспышки вируса отмечены также за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Иране и Италии.
Задержанный польской полицией гражданин Украины
17 декабря 2019, 15:29
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
13971423598
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаАлексей ЖуравкоСитуация на УкраинеПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Пропагандисткая статья какая-то. Давайте расскажите как на ЧЕ по футболу россиян там избивали и что им кричали.Партнёры.
26 февраля, 15:58
КМКостя Магомедов
62000239
Когда же вы перестанете врать!
26 февраля, 16:46
Валерий Макаров
23020016
Рекомендуем
Премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Председатель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона обеспокоен "региональным доминированием" России
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
"Ему стоит застрелиться". Кто назвал факты о Майдане "выдумкой Кремля"
Подросток играет за компьютером
Стала известна игра, виноватая в массовых убийствах
Вертолеты Bell. Рекламный ролик
В США опубликовали видео "уничтожения" танков "Армата"
Пассажирский самолет в небе
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Покупка машины
Эксперты назвали пять признаков "развода" в автосалоне
Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская предупредила о риске превращения Госдумы в "Голубой огонек"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния