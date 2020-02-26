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Теплоснабжение
2020-02-26T15:39+0300
https://ria.ru/20200226/1565235816.html
"Теплосети Санкт-Петербурга" получат из бюджета 3 млрд рублей
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РИА Новости

"Теплосети Санкт-Петербурга" получат из бюджета 3 млрд рублей

15:39 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга выделят 3 миллиарда рублей из бюджета в 2020 году для реконструкции изношенных тепловых сетей в зоне теплоснабжения АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", следует из сообщения на официальном сайте администрации города.
"Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, комитет имущественных отношений и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" подписали трехсторонний договор о предоставлении трех миллиардов рублей бюджетных инвестиций на реконструкцию тепловых сетей компании", - говорится в сообщении.
Выделяемые средства будут направлены на модернизацию наиболее изношенных трубопроводов. Отмечается, что на сегодняшний день теплосети компании обладают высоким износом. Так, доля сетей, эксплуатируемых с превышением нормативного 25-летнего срока, составляет 49%, а повреждаемость – более двух дефектов на один километр трубопроводов.
"Бюджетные инвестиции в размере полтора миллиарда рублей были впервые выделены АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в 2019 году. Продолжение реконструкции тепловых сетей компании за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – это еще один последовательный шаг в решении проблемы износа трубопроводов и повышении надежности теплоснабжения потребителей", - подчеркивается в сообщении.
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Акционерами АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" являются ТГК-1 (71,5734%), ГУП "ТЭК СПб" (23,8582 %) и комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (4,5684%). Бюджетные инвестиции идут в обмен на право государственной собственности на 5,992% уставного капитала АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
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ТеплоснабжениеАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"Санкт-Петербург
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