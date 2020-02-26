"Теплосети Санкт-Петербурга" получат из бюджета 3 млрд рублей

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти . Власти Санкт-Петербурга выделят 3 миллиарда рублей из бюджета в 2020 году для реконструкции изношенных тепловых сетей в зоне теплоснабжения АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", следует из сообщения на официальном сайте администрации города.

"Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, комитет имущественных отношений и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" подписали трехсторонний договор о предоставлении трех миллиардов рублей бюджетных инвестиций на реконструкцию тепловых сетей компании", - говорится в сообщении.

Выделяемые средства будут направлены на модернизацию наиболее изношенных трубопроводов. Отмечается, что на сегодняшний день теплосети компании обладают высоким износом. Так, доля сетей, эксплуатируемых с превышением нормативного 25-летнего срока, составляет 49%, а повреждаемость – более двух дефектов на один километр трубопроводов.

"Бюджетные инвестиции в размере полтора миллиарда рублей были впервые выделены АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в 2019 году. Продолжение реконструкции тепловых сетей компании за счет средств бюджета Санкт-Петербурга – это еще один последовательный шаг в решении проблемы износа трубопроводов и повышении надежности теплоснабжения потребителей", - подчеркивается в сообщении.