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Жириновский выступил против пропаганды алкоголя в песнях
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РИА Новости

Жириновский выступил против пропаганды алкоголя в песнях

15:13 26.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за исключение пропаганды алкоголя, в том числе в песенных композициях.
Жириновский рассказал, что на одной из российских радиостанций услышал песню "Мэри Джейн" Евгения Маргулиса, в которой есть строки: "Где ты Мэри Джейн? С кем ты пьешь портвейн? До утра…".
"Мы не придаем этому большого значения, мол, это всего лишь музыка, но ведь смысл отпечатывается в памяти. Раз по радио поют про то, что кто-то пьет портвейн до утра, значит, это нормально, так делают все – такой ход мысли может быть у слушателя. Мы давно должны были полностью исключить любую явную или скрытую пропаганду алкоголя. Говорить публично или петь о выпивке должно быть абсолютно неприличным. Молодежь уже пьет значительно меньше, так зачем мы их заставляем обратить внимание на алкоголь?", - написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале.
Летом прошлого года Жириновский заявлял, что музыкальные композиции и другие произведения культуры не должны пропагандировать употребление алкоголя. Политик рассказал, что услышал известную композицию "Пора в путь-дорогу", написанную Василием Соловьевым-Седым и Соломоном Фогельсоном, где есть строчка: "Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные "У-2", но так, чтоб завтра не болела голова!".
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ЛДПРВладимир ЖириновскийАлкоголь
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