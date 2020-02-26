Жириновский выступил против пропаганды алкоголя в песнях

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за исключение пропаганды алкоголя, в том числе в песенных композициях.
Жириновский рассказал, что на одной из российских радиостанций услышал песню "Мэри Джейн" Евгения Маргулиса, в которой есть строки: "Где ты Мэри Джейн? С кем ты пьешь портвейн? До утра…".
"Мы не придаем этому большого значения, мол, это всего лишь музыка, но ведь смысл отпечатывается в памяти. Раз по радио поют про то, что кто-то пьет портвейн до утра, значит, это нормально, так делают все – такой ход мысли может быть у слушателя. Мы давно должны были полностью исключить любую явную или скрытую пропаганду алкоголя. Говорить публично или петь о выпивке должно быть абсолютно неприличным. Молодежь уже пьет значительно меньше, так зачем мы их заставляем обратить внимание на алкоголь?", - написал лидер ЛДПР в своем Telegram-канале.
Летом прошлого года Жириновский заявлял, что музыкальные композиции и другие произведения культуры не должны пропагандировать употребление алкоголя. Политик рассказал, что услышал известную композицию "Пора в путь-дорогу", написанную Василием Соловьевым-Седым и Соломоном Фогельсоном, где есть строчка: "Мы выпьем раз и выпьем два за наши славные "У-2", но так, чтоб завтра не болела голова!".