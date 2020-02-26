У Земли нашли мини-Луну

"Действительно, есть так называемые квазиспутники Земли. У них довольно хитрая орбита. Когда мы говорим о спутнике, то имеем в виду, что он по круговой орбите, как МКС или Юрий Гагарин, летает. Этот объект летает более сложно. Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту. Такие объекты на орбите долго не живут. Они могут несколько лет и несколько десятилетий сопровождать Землю", — пояснил РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.