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РИА Наука
2020-02-26T20:18+0300
https://ria.ru/20200226/1565234369.html
У Земли нашли мини-Луну
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_0:40:3185:1832_1036x0_80_0_0_b61dcbbb38198a0c7026172f2c815ae3.jpg
РИА Новости

У Земли нашли мини-Луну

15:11 26.02.2020 (обновлено: 20:18 26.02.2020)
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© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля
© Depositphotos / dynamicfoto
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Малый астероид 2020 CD3 временно превратился в новый естественный спутник Земли, сообщается в циркуляре Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории.
"Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено", — говорится в документе.
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Специалистам рекомендуют дальнейшие наблюдения за объектом.
Согласно открытым данным, астероид имеет размер от одного до шести метров. Он относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов.
"Действительно, есть так называемые квазиспутники Земли. У них довольно хитрая орбита. Когда мы говорим о спутнике, то имеем в виду, что он по круговой орбите, как МКС или Юрий Гагарин, летает. Этот объект летает более сложно. Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту. Такие объекты на орбите долго не живут. Они могут несколько лет и несколько десятилетий сопровождать Землю", — пояснил РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.
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