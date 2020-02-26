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СК опубликовал видео с места нападения на учительницу в Ульяновске
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РИА Новости

СК опубликовал видео с места нападения на учительницу в Ульяновске

14:48 26.02.2020 (обновлено: 15:08 26.02.2020)
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видео из кабинета в ульяновской в школе, где ученик напал с кухонным ножом на учительницу математики.
На кадрах длительностью 23 секунды видно, как оперативники работают на месте происшествия, в частности показано орудие преступления.
По данным ведомства, утром, перед уроком, 15-летний школьник ударил 59-летнюю учительницу ножом в живот. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подростка задержали, пострадавшую доставили в больницу и прооперировали.
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Следственный комитет России (СК РФ)УльяновскРоссияПроисшествия
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