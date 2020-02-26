СК опубликовал видео с места нападения на учительницу в Ульяновске

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видео из кабинета в ульяновской в школе, где ученик напал с кухонным ножом на учительницу математики.
На кадрах длительностью 23 секунды видно, как оперативники работают на месте происшествия, в частности показано орудие преступления.
По данным ведомства, утром, перед уроком, 15-летний школьник ударил 59-летнюю учительницу ножом в живот. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подростка задержали, пострадавшую доставили в больницу и прооперировали.