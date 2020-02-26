Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T14:37+0300
https://ria.ru/20200226/1565232348.html
Канал "История" запустил акцию, посвященную подвигам участников ВОВ
https://cdn24.img.ria.ru/images/156175/47/1561754798_0:60:1500:904_1036x0_80_0_0_1e154e0f1156c09bc4b71597e93fbaf4.jpg
РИА Новости

Канал "История" запустил акцию, посвященную подвигам участников ВОВ

14:37 26.02.2020
929
© РИА Новости / Александр ГальперинБоевые награды на груди ветерана Великой Отечественной войны
Боевые награды на груди ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Александр Гальперин
Боевые награды на груди ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Телеканал "История" совместно с "Цифровым телевидением ВГТРК" запустил общенациональную конкурс-акцию, посвященную подвигам участников Великой Отечественной войны, сообщил главный редактор телеканала "История" и автор проекта Алексей Денисов.
"Сейчас у каждого есть мобильный телефон, есть разные средства, с помощью которых можно снять, показать семейные фотографии, рассказать свою историю. И мы решили инициировать такую акцию. Но это ещё и конкурс, который приурочен к 75-летию Победы. А акция бессрочная. Если так пойдёт, мы будем собирать народную семейную летопись войны, чтобы это сохранилось для потомков... Сайт уже работает, с 24 февраля запущен, можно выкладывать свои ролики", - рассказал Денисов на пресс-конференции в "Россия Сегодня".
По регламенту конкурса, любой гражданин России старше 12 лет сможет выложить на сайте ягоржусь.рф свой видеоролик о родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Лучшие работы, как отметил продюсер Василий Яковлев, будут отбираться раз в месяц и демонстрироваться в эфире телеканала "История". Подведение итогов состоится 2 сентября 2020 года, в день 75-летия окончания Второй мировой войны. Среди основных требований - хронометраж от трех до пяти минут и по возможности использование фотографий.
"Ограничить одним только юбилейным годом такой проект нельзя. Это то, что будет накапливаться, я думаю, годами... Так же, как произошло с Бессмертным полком....", - сообщил Яковлев.
Телеканал Россия 24 в эфире перечислит имена погибших в Великой Отечественной войне
19 февраля, 14:50Культура
"Россия 24" запускает проект "Помним каждого" в год 75-летия Победы
1020000
Обсудить 1
Алексей ДенисовИстория (телеканал)ВГТРКРоссияОбщество
Рекомендуем
Певица Лолита Милявская
Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах
Актер Станислав Садальский
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Смартфон
СФ одобрил закон об обязанности СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Главный редактор портала Камчатка-Информ Мария Нетребенко
Прощание с погибшей журналисткой ИА "Камчатка" пройдет в двух городах
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Украинский военнослужащий
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Кадр из фильма Девчата
Фильм "Девчата" и марафон сериала "Ольга" покажут телеканалы 8 марта
Девушка в терминале F аэропорта Шереметьево
У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
Число умерших от коронавируса в Италии выросло до 12 человек
Съезд партии Единая Россия
В "Единой России" опровергли сообщения о смене лидера и названия
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния