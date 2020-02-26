Канал "История" запустил акцию, посвященную подвигам участников ВОВ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Телеканал "История" совместно с "Цифровым телевидением ВГТРК" запустил общенациональную конкурс-акцию, посвященную подвигам участников Великой Отечественной войны, сообщил главный редактор телеканала "История" и автор проекта Алексей Денисов.
"Сейчас у каждого есть мобильный телефон, есть разные средства, с помощью которых можно снять, показать семейные фотографии, рассказать свою историю. И мы решили инициировать такую акцию. Но это ещё и конкурс, который приурочен к 75-летию Победы. А акция бессрочная. Если так пойдёт, мы будем собирать народную семейную летопись войны, чтобы это сохранилось для потомков... Сайт уже работает, с 24 февраля запущен, можно выкладывать свои ролики", - рассказал Денисов на пресс-конференции в "Россия Сегодня".
По регламенту конкурса, любой гражданин России старше 12 лет сможет выложить на сайте ягоржусь.рф свой видеоролик о родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Лучшие работы, как отметил продюсер Василий Яковлев, будут отбираться раз в месяц и демонстрироваться в эфире телеканала "История". Подведение итогов состоится 2 сентября 2020 года, в день 75-летия окончания Второй мировой войны. Среди основных требований - хронометраж от трех до пяти минут и по возможности использование фотографий.
"Ограничить одним только юбилейным годом такой проект нельзя. Это то, что будет накапливаться, я думаю, годами... Так же, как произошло с Бессмертным полком....", - сообщил Яковлев.