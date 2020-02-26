Канал "История" запустил акцию, посвященную подвигам участников ВОВ

"Сейчас у каждого есть мобильный телефон, есть разные средства, с помощью которых можно снять, показать семейные фотографии, рассказать свою историю. И мы решили инициировать такую акцию. Но это ещё и конкурс, который приурочен к 75-летию Победы. А акция бессрочная. Если так пойдёт, мы будем собирать народную семейную летопись войны, чтобы это сохранилось для потомков... Сайт уже работает, с 24 февраля запущен, можно выкладывать свои ролики", - рассказал Денисов на пресс-конференции в "Россия Сегодня".