Председатель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, премьер-министр Албании Эди Рама пообещал принять во внимание проблемы Sputnik в Эстонии.
"Да, я послушал все, что вы сказали. Это что-то, что не входит в мои полномочия, но, конечно, я запомню это", — сказал он в ответ на просьбу главы портала Елены Черышевой взять на контроль ситуацию с притеснением журналистов в Эстонии.
Сегодня в Доме приемов МИД на улице Спиридоновке, 17, состоялась встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с Эди Рамой.
Угрозы журналистам Sputnik Эстония
В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Таллин обосновал эти действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.
Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".
Представитель ОБСЕ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ, и призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений работы журналистов. При этом он подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.