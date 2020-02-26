Председатель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

"Да, я послушал все, что вы сказали. Это что-то, что не входит в мои полномочия, но, конечно, я запомню это", — сказал он в ответ на просьбу главы портала Елены Черышевой взять на контроль ситуацию с притеснением журналистов в Эстонии.