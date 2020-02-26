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Медиавойны
2020-02-26T16:37+0300
https://ria.ru/20200226/1565231435.html
Председатель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
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РИА Новости

Председатель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония

14:29 26.02.2020 (обновлено: 16:37 26.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПремьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, премьер-министр Албании Эди Рама пообещал принять во внимание проблемы Sputnik в Эстонии.

"Да, я послушал все, что вы сказали. Это что-то, что не входит в мои полномочия, но, конечно, я запомню это", — сказал он в ответ на просьбу главы портала Елены Черышевой взять на контроль ситуацию с притеснением журналистов в Эстонии.

Сегодня в Доме приемов МИД на улице Спиридоновке, 17, состоялась встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с Эди Рамой.

Угрозы журналистам Sputnik Эстония

В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Таллин обосновал эти действия санкциями, введенными Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Пикет в поддержку Sputnik Эстония у Дома приемов МИД РФ
Вчера, 10:36Медиавойны
В Москве прошел пикет в поддержку Sputnik Эстония
В результате журналисты были вынуждены с 1 января разорвать трудовые отношения с "Россией сегодня", а сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.
Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей открытой травлей, правовым беспределом и грубейшим нарушением принципов свободы слова и обратилось ко всем международным и европейским организациям, в том числе ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".
Представитель ОБСЕ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ, и призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений работы журналистов. При этом он подчеркнул, что Sputnik Эстония не входит в санкционный список Евросоюза.
Елена Черышева, Кирилл Вышинский и Леонид Слуцкий во время пресс-конференции на полях сессии ПАСЕ
3 февраля, 10:27Медиавойны
Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония
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МедиавойныУгрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияSputnik ЭстонияОБСЕЭди РамаАлбанияЭстонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Если бы в России закрыли таким образом любое СМИ из той же ЕС данный персонаж так громко бы визжал что на Марсе было бы слышно... а если это относится к России то можно.. Свобода слова и демократия не для всех
26 февраля, 15:52
Cила В правде
1400001
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