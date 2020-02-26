Во Владимирской области изъяли почти тонну синтетических наркотиков

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Полицейские задержали четверых украинских дилеров и изъяли почти тонну наркотиков во Полицейские задержали четверых украинских дилеров и изъяли почти тонну наркотиков во Владимирской области , сообщил на расширенной коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев

"В результате проведенных во Владимирской области оперативных мероприятий пресечена деятельность нарколаборатории, изъята почти тонна наркотиков. Задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся их изготовлением, и шесть межрегиональных курьеров", – сказал Колокольцев.

По информации МВД РФ, оперативники вышли на след злоумышленников после задержания их сообщников, доставлявших товар в города Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области. Там изъято 368 килограммов наркотического средства α-PVP, свыше 1,8 тонны прекурсоров.

Позже в лесном массиве полицейские нашли тайник, в котором было спрятано свыше 30 килограммов аналогичного наркотического средства. В одном из расположенных поблизости гаражей соучастники хранили 197 канистр объемом 40 литров каждая, наполненных наркосодержащей жидкостью. Как показала экспертиза, общая масса сухого остатка наркотического средства, находившегося в растворенном виде в канистрах, после высушивания до постоянной величины составила 578 килограммов.

По имеющейся информации, соучастники с начала 2018 года по сентябрь 2019 года синтезировали наркотики в арендованном доме во Внуковском сельском поселении Московской области. Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков.