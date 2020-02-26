СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову

"Это обычный процессуальный ход событий. Историк Соколов сам добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему", — заявил он журналистам.

Ранее дело Соколова передали в центральный аппарат Следственного комитета . Обвиняемый прошел психолого-психиатрическую экспертизу в Центре психиатрии имени В. П. Сербского, которая показала его вменяемость.

Он останется в московском СИЗО "Бутырка" до апреля.

Убийство выпускницы СПбГУ

Олег Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, автор более 30 научных работ и уже бывший доцент Санкт-Петербургского университета.

Седьмого ноября прошлого года он застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9-е число решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня историка вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Жертва доцента была его возлюбленной, они жили вместе в его квартире на набережной Мойки, где впоследствии нашли ее обезглавленный труп.