СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Историку Олегу Соколову, признавшемуся в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, сообщил его адвокат Александр Почуев.
"Это обычный процессуальный ход событий. Историк Соколов сам добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему", — заявил он журналистам.
Ранее дело Соколова передали в центральный аппарат Следственного комитета. Обвиняемый прошел психолого-психиатрическую экспертизу в Центре психиатрии имени В. П. Сербского, которая показала его вменяемость.
Он останется в московском СИЗО "Бутырка" до апреля.
Убийство выпускницы СПбГУ
Олег Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, автор более 30 научных работ и уже бывший доцент Санкт-Петербургского университета.
Седьмого ноября прошлого года он застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9-е число решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня историка вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Жертва доцента была его возлюбленной, они жили вместе в его квартире на набережной Мойки, где впоследствии нашли ее обезглавленный труп.
На допросе Соколов признался в преступлении. Мотивом своего поступка он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
15 ноября 2019, 16:04Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове