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СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову
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РИА Новости

СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову

13:59 26.02.2020 (обновлено: 15:20 26.02.2020)
30617
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. Историку Олегу Соколову, признавшемуся в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Это обычный процессуальный ход событий. Историк Соколов сам добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему", — заявил он журналистам.

Ранее дело Соколова передали в центральный аппарат Следственного комитета. Обвиняемый прошел психолого-психиатрическую экспертизу в Центре психиатрии имени В. П. Сербского, которая показала его вменяемость.
Он останется в московском СИЗО "Бутырка" до апреля.

Убийство выпускницы СПбГУ

Олег Соколов — один из основоположников движения военно-исторической реконструкции в России, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, автор более 30 научных работ и уже бывший доцент Санкт-Петербургского университета.
Историк Олег Соколов на военно-исторической реконструкции Бородинского сражения
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Защита Соколова будет просить повторную экспертизу на вменяемость
Седьмого ноября прошлого года он застрелил свою аспирантку Анастасию Ещенко из обреза, а в ночь на 9-е число решил избавиться от тела, расчленив его. Утром того же дня историка вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.
Жертва доцента была его возлюбленной, они жили вместе в его квартире на набережной Мойки, где впоследствии нашли ее обезглавленный труп.
На допросе Соколов признался в преступлении. Мотивом своего поступка он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
Могила аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
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Подруга Анастасии Ещенко опубликовала переписку с ней об Олеге Соколове
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Александр Почуев (адвокат)Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Один из первых вопросов, которые задают в начале обыска - о хранении оружия, веществ и прочего запрещенного. В случае, если указываешь места хранения, это считается добровольной выдачей.
26 февраля, 14:48
Алексей Шипарёв
1000000
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