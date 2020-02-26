У Лаврова нет информации о встрече глав МИД "нормандского формата"

"Относительно встреч министров "нормандского формата", мы слышим очень много объявлений и по Украине, и по сирийским делам – объявляются сроки, объявляются даты, объявляется уровень. И для нас это, откровенно говоря, новости", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой.

По словам Лаврова, Москва четко обозначила необходимость работать в "нормандском формате" по сопровождению тех решений, которые принимались раньше. Он привел в пример рекомендации по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

"Я имею в виду ту историю с разведением сил и средств, которое должно было состояться по всей линии соприкосновения, но президент (Украины Владимир) Зеленский переиграл проект, который был согласован с его сотрудниками", - пояснил он.

Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".