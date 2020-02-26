У Лаврова нет информации о встрече глав МИД "нормандского формата"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет информации о планируемой через месяц встрече глав МИД "нормандского формата".
Ранее в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне.
"Относительно встреч министров "нормандского формата", мы слышим очень много объявлений и по Украине, и по сирийским делам – объявляются сроки, объявляются даты, объявляется уровень. И для нас это, откровенно говоря, новости", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой.
По словам Лаврова, Москва четко обозначила необходимость работать в "нормандском формате" по сопровождению тех решений, которые принимались раньше. Он привел в пример рекомендации по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.
"Я не слышал, кроме как от вас, о том, что планируется через месяц встреча министров "нормандского формата". Наши коллеги говорят, что нужно уже в апреле назначить очередной саммит "нормандского формата". Мы довели до них нашу очень четкую позицию: мы будем разговаривать о сроках следующего саммита только тогда, когда, во-первых, будет выполнено все то, о чем договорились в Париже, включая и нормализацию на земле, и разминирование, и политические вопросы, связанные с "формулой Штайнмайера" и закреплением всех аспектов особого статуса на постоянной основе в законодательстве Украины. И второе требование: мы будем говорить о сроках нового саммита, когда подготовим и подпишем проект итогового документа, чтобы не было попыток в ходе саммита разрушать достигнутые договоренности", - подчеркнул глава МИД РФ.
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"Я имею в виду ту историю с разведением сил и средств, которое должно было состояться по всей линии соприкосновения, но президент (Украины Владимир) Зеленский переиграл проект, который был согласован с его сотрудниками", - пояснил он.
Первый за три года саммит стран "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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