СФ одобрил закон об обязанности СМИ и операторов связи оповещать о ЧС

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об обязанности операторов связи и редакций СМИ оповещать население о чрезвычайных ситуациях на основании соответствующего обращения властей.

Закон закрепляет право обращения к операторам связи и редакциям средств массовой информации с требованием обеспечить передачу пользователям услугами связи сигналов оповещения и (или) экстренной информации или, соответственно, с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию, за федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.

Как отмечается в документе, в зависимости от территории распространения СМИ или от территории, на которой оказываются услуги связи, к редакции СМИ или оператору связи обращается тот или иной орган власти.