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СФ одобрил закон об обязанности СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
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РИА Новости

СФ одобрил закон об обязанности СМИ и операторов связи оповещать о ЧС

13:42 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об обязанности операторов связи и редакций СМИ оповещать население о чрезвычайных ситуациях на основании соответствующего обращения властей.
Закон закрепляет право обращения к операторам связи и редакциям средств массовой информации с требованием обеспечить передачу пользователям услугами связи сигналов оповещения и (или) экстренной информации или, соответственно, с требованием выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию, за федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.
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Как отмечается в документе, в зависимости от территории распространения СМИ или от территории, на которой оказываются услуги связи, к редакции СМИ или оператору связи обращается тот или иной орган власти.
От формы распространения СМИ (печатное, электронное, телеканал, радиоканал) зависит, что будет указывать в обращении соответствующий орган власти - требование выпустить в эфир или опубликовать экстренную информацию, говорится в законе.
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