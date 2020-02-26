Ульяновский губернатор взял на контроль инцидент с ранением педагога

"Министерство образования и администрация города Ульяновска очень подробно разберут данный случай и доложат мне. Мы должны понять, что заставило ребенка совершить этот поступок, как сейчас помочь. Ситуация находится на моем личном контроле", - написал Морозов на своей странице в Facebook.