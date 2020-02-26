Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T14:42+0300
https://ria.ru/20200226/1565223486.html
Ульяновский губернатор взял на контроль инцидент с ранением педагога
https://cdn22.img.ria.ru/images/156286/48/1562864877_0:360:2801:1936_1036x0_80_0_0_ef769b2327f21118943c7b303d7cbf2c.jpg
РИА Новости

Ульяновский губернатор взял на контроль инцидент с ранением педагога

13:41 26.02.2020 (обновлено: 14:42 26.02.2020)
633
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Архивное фото
САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов взял на личный контроль инцидент в одной из школ города, где подросток ранил ножом учительницу.
По данным СК РФ, в среду утром 15-летний ученик одной из школ Ульяновска ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время подозреваемый задержан. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону, инцидент произошел перед уроком в кабинете математики, ученик на учете не состоял. По данным ведомства, в настоящее время женщина прооперирована.
"Министерство образования и администрация города Ульяновска очень подробно разберут данный случай и доложат мне. Мы должны понять, что заставило ребенка совершить этот поступок, как сейчас помочь. Ситуация находится на моем личном контроле", - написал Морозов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что в настоящее время врачи оказывают необходимую помощь педагогу и делают все для ее скорейшего выздоровления.
Пустые парты в школьном классе
18 января, 16:31
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
0041142
Обсудить 0
Сергей Морозов (политик)Следственный комитет России (СК РФ)УльяновскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Кадры с места покушения на убийство учительницы в Ульяновске
СК опубликовал видео с места нападения на учительницу в Ульяновске
Автомобили скорой медицинской помощи
В Минздраве рассказали о состоянии раненной в Ульяновске учительницы
Пустые парты в школьном классе
Друзья рассказали о школьнике, ранившем учительницу в Ульяновске
Капельницы
В Ульяновске прооперировали учительницу, которую ранил ножом школьник
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Твери нашли живыми двух мальчиков, пропавших после школы
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
В России за год погибли 59 полицейских
Кадры с места покушения на убийство учительницы в Ульяновске
Школьник и учитель из Ульяновска не конфликтовали, сообщили власти
Кадры с места покушения на убийство учительницы в Ульяновске
В Ульяновске школьник ранил учительницу кухонным ножом
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Кемерово арестовали второго подозреваемого в покушении на адвоката
Статуя Фемиды в суде
Суд не удовлетворил иск организаторов марша памяти Немцова
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
При поиске пропавших детей в Сочи обследовали 24 километра берега
Сотрудник полиции
Замерзавший житель Башкирии зарезал прохожего, пытавшегося ему помочь
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову
Сотрудник полиции
Жителя Северной Осетии задержали по подозрению в убийстве
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния