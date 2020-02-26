Ульяновский губернатор взял на контроль инцидент с ранением педагога

САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов взял на личный контроль инцидент в одной из школ города, где подросток ранил ножом учительницу.
По данным СК РФ, в среду утром 15-летний ученик одной из школ Ульяновска ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время подозреваемый задержан. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону, инцидент произошел перед уроком в кабинете математики, ученик на учете не состоял. По данным ведомства, в настоящее время женщина прооперирована.
"Министерство образования и администрация города Ульяновска очень подробно разберут данный случай и доложат мне. Мы должны понять, что заставило ребенка совершить этот поступок, как сейчас помочь. Ситуация находится на моем личном контроле", - написал Морозов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что в настоящее время врачи оказывают необходимую помощь педагогу и делают все для ее скорейшего выздоровления.