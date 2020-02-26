Совфед разрешил показ нацистской символики без пропаганды

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, запрещающий привлечение к административной ответственности при использовании нацистской символики без признаков пропаганды или агитации.
Соответствующие изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Закон допускает использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".
18 февраля, 13:44Госдума разрешила показ нацистской символики без пропаганды