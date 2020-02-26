Совфед разрешил показ нацистской символики без пропаганды

Закон допускает использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".