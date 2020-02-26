Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T13:37+0300
https://ria.ru/20200226/1565223297.html
Совфед разрешил показ нацистской символики без пропаганды
https://cdn24.img.ria.ru/images/153117/89/1531178974_0:0:3197:1799_1036x0_80_0_0_b114f84e79da561405a0da5b49dce1c4.jpg
РИА Новости

Совфед разрешил показ нацистской символики без пропаганды

13:37 26.02.2020
184
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, запрещающий привлечение к административной ответственности при использовании нацистской символики без признаков пропаганды или агитации.
Соответствующие изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).
Закон допускает использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".
Рудольф Гесс, Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 1936 года
18 февраля, 13:44
Госдума разрешила показ нацистской символики без пропаганды
1800001
Обсудить 0
Совет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонов потребует от Минкультуры запретить прокат мультфильма "Вперед"
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии МВД РФ
Путин оценил ситуацию с преступлениями экстремистской направленности
Паспорт гражданина Российской Федерации
Российское гражданство в 2019 году получили почти 500 тысяч человек
Задержание сотрудниками ФСБ РФ подростков в Керчи, готовивших террористические акты
Минобразования Крыма охарактеризовало подростков, готовивших теракт
Прохожие в Парке Горького в Москве
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к глобальному потеплению
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Путин призвал МВД проявлять участие к желающим связать жизнь с Россией
Здание Министерства здравоохранения РФ
В Минздраве заявили о дефиците среднего медицинского персонала
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель правительства Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи
Мишустин оценил настрой Словакии на укрепление отношений с Россией
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Путин поручил закрыть доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики
Помощник президента России Владислав Сурков
Политологи оценили мнение Суркова о гиперпрезидентской системе
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Путин оценил работу по профилактике подростковой преступности
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Путин напомнил МВД, что безопасность людей - их прямая ответственность
Смартфон Apple iPhone Xr
Назван самый популярный смартфон 2019 года
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии МВД РФ
Путин призвал повысить уровень раскрываемости преступлений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния