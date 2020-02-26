Медики рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess

КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Состояние восьми россиян, доставленных в Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где зарегистрирована вспышка коронавируса , не изменилось – повышения температуры и катаральных явлений нет, сообщает минздрав Татарстана во вторник.

В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребенок), в ночь на воскресенье самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана. Минздрав РФ ранее сообщал, что у троих из восьмерых эвакуированных россиян был диагностирован коронавирус, который протекает в легкой форме.

"На 26 февраля состояние восьми россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, врачи оценивают как удовлетворительное. Повышения температуры и других симптомов не наблюдается. Лабораторный контроль проводится ежедневно", - говорится в сообщении.

Под контролем также остается и состояние здоровья медицинского персонала, задействованного в работе с пациентами. Эвакуированные проведут в инфекционной больнице в Казани 14 дней, где пройдут необходимый карантин. В течение этого времени они будут контактировать только с врачами, которые все две недели также будут жить в специальном боксе.

Ранее сообщалось, что доставленные в Казань россияне размещены в отдельных боксах республиканской инфекционной больницы. Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что больница соответствует всем требованиям и нормами, за доставленными туристами наблюдает обученный персонал, им оказывается вся необходимая помощь.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.