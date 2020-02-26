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Медики рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess
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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess

13:30 26.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой. Архивное фото
КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где зарегистрирована вспышка коронавируса, не изменилось – повышения температуры и катаральных явлений нет, сообщает минздрав Татарстана во вторник.
В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ из Японии были эвакуированы российские граждане, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess. Восемь россиян, в том числе четверо жителей Казани (среди них один ребенок), в ночь на воскресенье самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана. Минздрав РФ ранее сообщал, что у троих из восьмерых эвакуированных россиян был диагностирован коронавирус, который протекает в легкой форме.
Журналист у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама, Япония
Вчера, 06:55
Контактировавших с россиянами с Diamond Princess могут проверить
"На 26 февраля состояние восьми россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, врачи оценивают как удовлетворительное. Повышения температуры и других симптомов не наблюдается. Лабораторный контроль проводится ежедневно", - говорится в сообщении.
Под контролем также остается и состояние здоровья медицинского персонала, задействованного в работе с пациентами. Эвакуированные проведут в инфекционной больнице в Казани 14 дней, где пройдут необходимый карантин. В течение этого времени они будут контактировать только с врачами, которые все две недели также будут жить в специальном боксе.
Ранее сообщалось, что доставленные в Казань россияне размещены в отдельных боксах республиканской инфекционной больницы. Президент Татарстана Рустам Минниханов отмечал, что больница соответствует всем требованиям и нормами, за доставленными туристами наблюдает обученный персонал, им оказывается вся необходимая помощь.
Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2459, скончались 34 человека.
Мужчина в защитном костюме у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
Вчера, 04:17
В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
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