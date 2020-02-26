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Путин оценил показатели МВД в расследовании тяжких преступлений
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РИА Новости

Путин оценил показатели МВД в расследовании тяжких преступлений

13:27 26.02.2020 (обновлено: 14:20 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной расширенной коллегии МВД отметил высокие показатели министерства в расследовании тяжких преступлений и снижении преступности среди несовершеннолетних в 2019 году.
"Оценивая результаты вашей работы в 2019 году, отмечу высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений: убийств, умышленного причинения вреда здоровью, разбойных нападений и некоторых других", - сказал Путин, выступая на заседании итоговой коллегии МВД.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 26 февраля 2020
Вчера, 13:34
Путин на коллегии МВД призвал защищать интересы бизнесменов
Он добавил, что также снизилась преступность среди несовершеннолетних, что является значимыми для граждан изменениями.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ПутинОбщество
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