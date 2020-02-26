Путин оценил показатели МВД в расследовании тяжких преступлений

"Оценивая результаты вашей работы в 2019 году, отмечу высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений: убийств, умышленного причинения вреда здоровью, разбойных нападений и некоторых других", - сказал Путин, выступая на заседании итоговой коллегии МВД.