Путин оценил показатели МВД в расследовании тяжких преступлений

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной расширенной коллегии МВД отметил высокие показатели министерства в расследовании тяжких преступлений и снижении преступности среди несовершеннолетних в 2019 году.
"Оценивая результаты вашей работы в 2019 году, отмечу высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений: убийств, умышленного причинения вреда здоровью, разбойных нападений и некоторых других", - сказал Путин, выступая на заседании итоговой коллегии МВД.
Он добавил, что также снизилась преступность среди несовершеннолетних, что является значимыми для граждан изменениями.