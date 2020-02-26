В Минздраве рассказали о состоянии раненной в Ульяновске учительницы

САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Учительница, которую ранил ножом школьник в Ульяновске, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Ранее сообщалось, что в среду утром 15-летний ученик одной из школ Ульяновска перед уроком в кабинете математики ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время подозреваемый задержан, пострадавшая женщина прооперирована.
"Состояние средней степени тяжести. Находится в Центральной городской клинической больнице Ульяновска", - сказала собеседница агентства.
Как уточняли ранее РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону, ученик на учете не состоял. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся.