В Минздраве рассказали о состоянии раненной в Ульяновске учительницы

Ранее сообщалось, что в среду утром 15-летний ученик одной из школ Ульяновска перед уроком в кабинете математики ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время подозреваемый задержан, пострадавшая женщина прооперирована.