Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T14:33+0300
https://ria.ru/20200226/1565222422.html
В Минздраве рассказали о состоянии раненной в Ульяновске учительницы
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564254496_0:0:3206:1803_1036x0_80_0_0_eb1a3b4ce0f557170d3db559f341f370.jpg
РИА Новости

В Минздраве рассказали о состоянии раненной в Ульяновске учительницы

13:21 26.02.2020 (обновлено: 14:33 26.02.2020)
3762
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Учительница, которую ранил ножом школьник в Ульяновске, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Ранее сообщалось, что в среду утром 15-летний ученик одной из школ Ульяновска перед уроком в кабинете математики ударил в живот кухонным ножом 59-летнюю учительницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время подозреваемый задержан, пострадавшая женщина прооперирована.
Школа
21 февраля, 16:46
В Сочи отстранили от работы учителя, который применил силу к школьнику
"Состояние средней степени тяжести. Находится в Центральной городской клинической больнице Ульяновска", - сказала собеседница агентства.
Как уточняли ранее РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону, ученик на учете не состоял. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он поручил министерству образования региона и администрации города разобраться в случившемся.
00023011
Обсудить 1
УльяновскПроисшествия
Рекомендуем
Пустые парты в школьном классе
Друзья рассказали о школьнике, ранившем учительницу в Ульяновске
Капельницы
В Ульяновске прооперировали учительницу, которую ранил ножом школьник
Кадры с места покушения на убийство учительницы в Ульяновске
В Ульяновске школьник ранил учительницу кухонным ножом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Твери нашли живыми двух мальчиков, пропавших после школы
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Ульяновский губернатор взял на контроль инцидент с ранением педагога
Лекарственная продукция
На производителя "Арбидола" завели дело из-за рекламы про коронавирус
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Прокуратура сообщила, где учились пропавшие в море в Сочи подростки
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонов потребует от Минкультуры запретить прокат мультфильма "Вперед"
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Спасатели рассказали детали операции по поиску пропавших в Сочи детей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния