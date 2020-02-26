Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский признал, что киевские власти не смогут вернуть Крым в ближайшем будущем.

Он отметил, что сделает все, чтобы "над Крымом развевался украинский флаг", однако призвал пока что обратить внимание на другие вопросы.

"Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня", — сказал украинский лидер, выступая на форуме Age of Crimea.

Тем не менее он подчеркнул, что возвращение Крыма — неотъемлемая часть национальной идеи Украины

"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну в Донбассе, и на это направлены все наши усилия, но это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира в Донбассе и мира на Украине", — добавил Зеленский.

Помимо этого, он заявил, что сегодня подпишет указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя — его будут отмечать ежегодно 26 февраля. По словам Зеленского, возвращение Крыма в состав Украины — это не только его цель как президента страны, это "возобновление веры в международное право и справедливость".

Указ о Дне сопротивления оккупации Крыма прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта формулировка "никоим образом не соответствует действительному положению дел" вокруг полуострова.

По словам Пескова, лучше отреагировать на это могут сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной их решения о воссоединении с Россией, и напомнят о совсем недавней предыстории этих событий.