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Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время
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РИА Новости

Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время

13:23 26.02.2020 (обновлено: 14:34 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что киевские власти не смогут вернуть Крым в ближайшем будущем.
Он отметил, что сделает все, чтобы "над Крымом развевался украинский флаг", однако призвал пока что обратить внимание на другие вопросы.
"Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня", — сказал украинский лидер, выступая на форуме Age of Crimea.
Тем не менее он подчеркнул, что возвращение Крыма — неотъемлемая часть национальной идеи Украины.
"Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну в Донбассе, и на это направлены все наши усилия, но это не означает, что Крым снимается с повестки или может стать ценой для мира в Донбассе и мира на Украине", — добавил Зеленский.
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Помимо этого, он заявил, что сегодня подпишет указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя — его будут отмечать ежегодно 26 февраля. По словам Зеленского, возвращение Крыма в состав Украины — это не только его цель как президента страны, это "возобновление веры в международное право и справедливость".
Указ о Дне сопротивления оккупации Крыма прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта формулировка "никоим образом не соответствует действительному положению дел" вокруг полуострова.
По словам Пескова, лучше отреагировать на это могут сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной их решения о воссоединении с Россией, и напомнят о совсем недавней предыстории этих событий.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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Зеленский призвал обеспечить вещание украинских каналов в Крыму
19291652115
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Стоит признать что и в дальнейшем тоже не сможет вернуть!а вот потерять ещё может многое включая и нацию!
26 февраля, 13:27
Николай Егоров
833001073
Зе просто наслаждается на таком посту, ему всё равно что говорить))))
26 февраля, 13:35
Руслан Якубик
56140001
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