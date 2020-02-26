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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-26T14:02+0300
https://ria.ru/20200226/1565221906.html
Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эрдоган вновь пригрозил Дамаску военной операцией в Идлибе

13:11 26.02.2020 (обновлено: 14:02 26.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 26 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция намерена оттеснить силы сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если она не отступит от них до конца февраля.
"В Идлибе мы предпринимаем все меры для предотвращения гуманитарного кризиса. Россия, к сожалению, не хочет его видеть. Наше требование – согласно Сочинскому меморандуму силы сирийского режима должны отойти к обозначенным там границам за пределы наших наблюдательные пунктов. Срок, который мы дали тем, кто окружил их, подходит к концу. Если силы режима не отойдут, мы освободим эту территорию", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
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25 февраля, 13:22Война в Сирии
Лавров назвал разговоры о перемирии с боевиками в Идлибе капитуляцией
МО РФ ранее заявляли, что сообщения о массовых потоках беженцев из Идлибской зоны деэскалации в Сирии не имеют под собой фактической основы, "значительная часть жителей провинции Идлиб безопасно покидает опасные участки и переходит в подконтрольные сирийскому правительству районы".
Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Эрдоган также заявлял, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Видео отражения атаки боевиков в Идлибе
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Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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187017334
Обсудить 36
Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровБашар АсадВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
А что тогда ТУРЕЦКИЙ РЕЖИМ делает на сирийской земле?
26 февраля, 13:18
Павел Герасимов
6000003
Откуда знаешь? Рассказали на отдыхе в Турции? Ну тогда твои поездки к туркам сразу же прекратятся, помидоры свои Эрдоган замучается есть. И тогда посмотрим КАКОЙ У НЕГО ТАМ ЯЗЫК ультиматумов и какой он там срок поставил.
26 февраля, 13:22
Павел Герасимов
4100003
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