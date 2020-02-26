Санкции США из-за Крыма со временем отойдут в прошлое, заявил сенатор

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Американские санкции в отношении РФ за присоединение Крыма не вечны, со временем они отойдут в прошлое, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
"Все конечно, включая санкции. Сейчас время не настало. Но сегодня никто не признает Америку испанской, эта идея мертва", - отметил Морозов. По его словам, "умрут и сомнения в российской принадлежности Крыма, а с ними и санкции".
В октябре 1492 года испанская экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. Этот день считается официальной датой открытия Америки.