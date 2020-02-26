Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T13:09+0300
https://ria.ru/20200226/1565221806.html
Санкции США из-за Крыма со временем отойдут в прошлое, заявил сенатор
https://cdn23.img.ria.ru/images/132802/28/1328022821_0:0:2233:1256_1036x0_80_0_0_8eb5531bbda5a1e86b7cccb5b799c298.jpg
РИА Новости

Санкции США из-за Крыма со временем отойдут в прошлое, заявил сенатор

13:09 26.02.2020
586
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов, архивное фото
Сенатор Олег Морозов, архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Американские санкции в отношении РФ за присоединение Крыма не вечны, со временем они отойдут в прошлое, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
"Все конечно, включая санкции. Сейчас время не настало. Но сегодня никто не признает Америку испанской, эта идея мертва", - отметил Морозов. По его словам, "умрут и сомнения в российской принадлежности Крыма, а с ними и санкции".
В октябре 1492 года испанская экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. Этот день считается официальной датой открытия Америки.
МИД в Москве
Вчера, 10:42
Россия считает односторонние санкции нелегитимными, заявили в МИД
2141013
Обсудить 3
Дональд ТрампОлег МорозовСовет Федерации РФХристофор КолумбАмерикаСан-Сальвадор (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон и Курц обсудили сотрудничество Великобритании и ЕС
Президент России Владимир Путин
Путин оценил идею отразить в Конституции тезис об уважении труда
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади
Зюганов рассказал о предложениях КПРФ по поправкам в Конституцию
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
Зюганов считает, что России нужна сильная централизованная власть
Выращивание томатов
Минсельхоз увеличил квоту на ввоз томатов из Турции на треть
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел
В МИД осудили политику США по введению односторонних санкций
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал слова Суркова о форме правления в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время встречи . 26 февраля 2020
Лавров: Россия поддержит настрой Албании на конструктивную работу ОБСЕ
Президент России Владимир Путин
Путин поддержал предложение о голосовании по Конституции 22 апреля
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления секретаря СНБО Украины о Крыме
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский призвал обеспечить вещание украинских каналов в Крыму
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад
Премьер-министр Малайзии уходит в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть Крым в ближайшее время
Зенитная ракетная система С-350 Витязь поступила в Воздушно-космические силы РФ. 26 февраля 2020
ВКС получили первый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния