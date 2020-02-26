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Зеленский учредил День сопротивления "оккупации" Крыма
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РИА Новости

Зеленский учредил День сопротивления "оккупации" Крыма

13:08 26.02.2020
26616
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
"Сегодня мною подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", - сказал Зеленский в ходе форума Age of Cremia Forum 2020 в среду. По его словам, возвращение Крыма в состав Украины – это не только его цель как президента страны, это "возобновление веры в международное право и справедливость".
Зеленский также заявил, что мир на Украине будет полностью восстановлен только после возвращения Крыма под контроль Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРеспублика КрымСевастопольРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В ответ на этот бред Крым мог бы учредить День освобождения от украинской оккупации.
26 февраля, 13:33
Александр И
902001880
Сегодня заробитчане сопротивляться будут, а завтра опять за работу.
26 февраля, 13:20
vvab6
102300323
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