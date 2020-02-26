Зеленский учредил День сопротивления "оккупации" Крыма

"Сегодня мною подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", - сказал Зеленский в ходе форума Age of Cremia Forum 2020 в среду. По его словам, возвращение Крыма в состав Украины – это не только его цель как президента страны, это "возобновление веры в международное право и справедливость".