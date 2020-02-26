Турция разворачивает полевые госпитали на границе с Ираном

Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Турецкие санитарно-эпидемиологические службы развернули полевые госпитали на границе с Ираном для карантина прибывающих из эпидемиологически опасных стран граждан, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Минздрав Турции принял все меры для противодействия и профилактики коронавируса нового типа (СOVID-19), но при этом полностью отвергать вероятность распространения болезни в Турции нельзя. Во всех провинциях Турции определен перечень больниц для больных коронавирусом, а в приграничных зонах развернуты полевые госпитали", - заявил Коджа агентству Anadolu.

"Все, кто прибывает в Турцию транзитом из Китая, помещаются под 14-дневный карантин. Эта же процедура будет применяться в отношении граждан Турции, прибывающих из Ирана. Побывавшие в городах Кум и Мешхед будут находиться в течение 14 дней в полевых госпиталях, развернутых близ границы", - добавил Коджа.

Он отметил, что по состоянию на утро 26 февраля зараженных смертельным вирусом в Турции не зафиксировано.

По словам министра, ранее турецкие власти закрыли границу с Ираном в связи с инструкцией генеральной дирекции гражданской авиации Турции. В настоящее время турецким авиакомпаниям разрешается вывозить из Ирана только турецких граждан.

Во вторник турецкие СМИ сообщили, что в Анкаре совершил экстренную посадку самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров. Все 132 пассажира и экипаж самолета помещены на плановый двухнедельный карантин.