Зеленский призвал обеспечить вещание украинских каналов в Крыму

КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обеспечить вещание украинских каналов в Крыму , а также заверил, что приостановленная трансляция крымско-татарского телеканала ATR продолжится.

"Мы должны говорить с крымчанами о том, что делает страна для их защиты, поэтому важно обеспечить вещание на Крым. Людям там необходим источник объективной информации о современной Украине", - сказал Зеленский в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020" в среду. По его словам, украинцы, которые имеют украинскую прописку, должны понимать, что о них не забыли.

"Очень важно то, какую Украину видят крымчане - те крымчане, которые пересекают контрольно-пропускные пункты. Именно поэтому мы большое внимание уделяли их (пунктов - ред.) обустройству… Страна совместно с компанией "Socar" до конца года откроет на Чонгаре большой хаб для обслуживания граждан. Там будет полноценной центр предоставления административных услуг, зоны отдыха и другие объекты", - добавил президент. Зеленский также сообщил о договоренности с турецкой стороной о строительстве 500 квартир для крымских переселенцев.

Ранее на официальном сайте ATR появилось заявление, что телеканалу заблокировали государственное финансирование в размере 50 миллионов гривен на этот год. В результате телеканал прекратил привычное вещание и запустил марафон по сбору средств. При этом в заявлении говорится, что из-за долгов телеканала концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения может отключить 14 февраля ATR от четырех телевышек, которые вещают на Крым.