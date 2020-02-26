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Зеленский призвал обеспечить вещание украинских каналов в Крыму
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РИА Новости

Зеленский призвал обеспечить вещание украинских каналов в Крыму

13:00 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обеспечить вещание украинских каналов в Крыму, а также заверил, что приостановленная трансляция крымско-татарского телеканала ATR продолжится.
"Мы должны говорить с крымчанами о том, что делает страна для их защиты, поэтому важно обеспечить вещание на Крым. Людям там необходим источник объективной информации о современной Украине", - сказал Зеленский в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020" в среду. По его словам, украинцы, которые имеют украинскую прописку, должны понимать, что о них не забыли.
"Очень важно то, какую Украину видят крымчане - те крымчане, которые пересекают контрольно-пропускные пункты. Именно поэтому мы большое внимание уделяли их (пунктов - ред.) обустройству… Страна совместно с компанией "Socar" до конца года откроет на Чонгаре большой хаб для обслуживания граждан. Там будет полноценной центр предоставления административных услуг, зоны отдыха и другие объекты", - добавил президент. Зеленский также сообщил о договоренности с турецкой стороной о строительстве 500 квартир для крымских переселенцев.
Ранее на официальном сайте ATR появилось заявление, что телеканалу заблокировали государственное финансирование в размере 50 миллионов гривен на этот год. В результате телеканал прекратил привычное вещание и запустил марафон по сбору средств. При этом в заявлении говорится, что из-за долгов телеканала концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения может отключить 14 февраля ATR от четырех телевышек, которые вещают на Крым.
"Я хочу заверить, что канал ATR продолжит свою работу, никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", - заверил президент.
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