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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-26T12:56+0300
https://ria.ru/20200226/1565221028.html
Россия ждет хороших результатов от переговоров с Турцией по Идлибу
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РИА Новости

Россия ждет хороших результатов от переговоров с Турцией по Идлибу

12:54 26.02.2020 (обновлено: 12:56 26.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия ожидает хороших результатов от переговоров с Турцией по сирийскому Идлибу, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Ожидания как всегда. Ожидаем результатов хороших", - сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос.
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Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в среду в Анкару прибудет российская делегация для очередного раунда переговоров по Идлибу.
Эрдоган заявлял ранее, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Эрдоган призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
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