Россия ждет хороших результатов от переговоров с Турцией по Идлибу

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия ожидает хороших результатов от переговоров с Турцией по сирийскому Россия ожидает хороших результатов от переговоров с Турцией по сирийскому Идлибу , заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов

"Ожидания как всегда. Ожидаем результатов хороших", - сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в среду в Анкару прибудет российская делегация для очередного раунда переговоров по Идлибу.

Эрдоган заявлял ранее, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Эрдоган призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.