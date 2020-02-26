СФ одобрил закон о выплате довольствия призывникам в две тысячи рублей

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей.

Как отмечает комитет по обороне в пояснительной записке, в 2012-2018 годах в России проводился эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Результатом стало увеличение денежных выплат для всех категорий военных. Этот эксперимент позволил минимизировать риски снижения доходов военнослужащих по призыву, связанных с приостановлением индексации денежного довольствия военнослужащих на годовой уровень инфляции в период с 2013 по 2017 год.

Закон уточнил, что выплата включает размер оклада, ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу со сведениями, представляющими гостайну.

Также документ предусматривает установление военнослужащим по призыву единовременного пособия при увольнении с военной службы в размере одного оклада по воинской должности. Отмечается, что предусмотренные изменения не повлекут социальной напряженности и не приведут к уменьшению размера единовременного пособия при увольнении с военной службы.