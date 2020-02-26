Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T14:32+0300
https://ria.ru/20200226/1565220950.html
В Ульяновске прооперировали учительницу, которую ранил ножом школьник
https://cdn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e0bab09232c3590ee6a8477d25c775c7.jpg
РИА Новости

В Ульяновске прооперировали учительницу, которую ранил ножом школьник

12:53 26.02.2020 (обновлено: 14:32 26.02.2020)
1549
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Учительница, которую ранил 15-летний школьник в Ульяновске, прооперирована, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее СК РФ сообщало, что в среду утром ученик одной из школ Ульяновска ударил кухонным ножом 59-летнюю учительницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время подозреваемый задержан. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону, инцидент произошел перед уроком в кабинете математики, ученик на учете не состоял.
"В настоящее время женщина прооперирована", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются свидетели и очевидцы, проверяются условия жизни ребенка.
Урок в школе
25 февраля, 18:38
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
101583
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)УльяновскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой медицинской помощи
В Минздраве рассказали о состоянии раненной в Ульяновске учительницы
Пустые парты в школьном классе
Друзья рассказали о школьнике, ранившем учительницу в Ульяновске
Кадры с места покушения на убийство учительницы в Ульяновске
В Ульяновске школьник ранил учительницу кухонным ножом
Покупатель в супермаркете
Россияне могут выбрать молочные продукты для проверки качества
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Ульяновский губернатор взял на контроль инцидент с ранением педагога
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления секретаря СНБО Украины о Крыме
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Спасатели рассказали детали операции по поиску пропавших в Сочи детей
Автомобиль Следственного комитета РФ
Ульяновский школьник напал на учительницу без причины, заявили в СК
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Уфе СК проверит данные о труженице тыла, у которой отбирали пенсию
Люди в защитных масках на улице в Тегеране, Иран. 23 февраля 2020
Турция разворачивает полевые госпитали на границе с Ираном
Соборная площадь в Омске
В центре Омска прохожие задержали насильника, напавшего на женщину
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Твери нашли живыми двух мальчиков, пропавших после школы
Кадры с места покушения на убийство учительницы в Ульяновске
СК опубликовал видео с места нападения на учительницу в Ульяновске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44Помпео призвал лидера Косово отменить пошлины на сербские товары
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
Лента новостейМолния