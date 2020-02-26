В Ульяновске прооперировали учительницу, которую ранил ножом школьник

САМАРА, 26 фев - РИА Новости. Учительница, которую ранил 15-летний школьник в Ульяновске, прооперирована, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее СК РФ сообщало, что в среду утром ученик одной из школ Ульяновска ударил кухонным ножом 59-летнюю учительницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время подозреваемый задержан. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону, инцидент произошел перед уроком в кабинете математики, ученик на учете не состоял.
"В настоящее время женщина прооперирована", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются свидетели и очевидцы, проверяются условия жизни ребенка.