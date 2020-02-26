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СФ одобрил закон о распространении маткапитала на рождение первенца
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РИА Новости

СФ одобрил закон о распространении маткапитала на рождение первенца

12:49 26.02.2020 (обновлено: 12:51 26.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года, а также о распространении выплат на рождение первенца.
Ранее правительство России внесло в Госдуму проект, которым предлагалось разрешить использование маткапитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.
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Ко второму чтению законопроекта в документ были внесены поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Они предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Помимо этого, маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тысяч 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго и последующих детей выплата составит 616 тысяч 617 рублей.
Кроме того, мужчины, которые являются единственными усыновителями первого ребенка, получат материнский капитал, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.
Предусматривается, что срок оформления материнского капитала будет сокращен до пяти дней за счет электронного взаимодействия ведомств. При этом, если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, сократится с 30 до 10 дней.
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Госдума РФВладимир ПутинРоссияОбществоСовет Федерации РФ
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