В Кремле назвали критерии настоящих политиков

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Кремле считают, что настоящих политиков от функционеров отличает умение брать на себя ответственность перед избирателями, таких людей нельзя назначить, они могут быть только избраны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о старте нового проекта, направленного на подготовку политических лидеров в сфере законодательной и представительной власти в РФ. Он носит название "Лидеры России/Политика", это отдельное направление в уже существующем конкурсе "Лидеры России", отметил представитель администрации.
"Об этом вчера говорилось, и мой коллега Кириенко об этом вчера говорил очень много. Поэтому просто посмотрите все вчерашние высказывания, как раз и об ответственности перед избирателями, перед людьми. Кириенко вчера четко совершенно обозначил разницу между функционерами, бюрократами, которые могут быть назначены, и как раз политиками, которые уже не просто назначаются - их нельзя назначить, их могут только избрать люди. Соответственно, все виды ответственности перед людьми", - сказал Песков на вопрос о том, каковы, по мнению Кремля, критерии настоящих политиков, которые смогут пройти в парламент.
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