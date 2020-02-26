В Кремле назвали критерии настоящих политиков

"Об этом вчера говорилось, и мой коллега Кириенко об этом вчера говорил очень много. Поэтому просто посмотрите все вчерашние высказывания, как раз и об ответственности перед избирателями, перед людьми. Кириенко вчера четко совершенно обозначил разницу между функционерами, бюрократами, которые могут быть назначены, и как раз политиками, которые уже не просто назначаются - их нельзя назначить, их могут только избрать люди. Соответственно, все виды ответственности перед людьми", - сказал Песков на вопрос о том, каковы, по мнению Кремля, критерии настоящих политиков, которые смогут пройти в парламент.