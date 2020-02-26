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В Вене эвакуировали школу из-за подозрения на коронавирус у учителя
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РИА Новости

В Вене эвакуировали школу из-за подозрения на коронавирус у учителя

12:45 26.02.2020 (обновлено: 12:54 26.02.2020)
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© Фото : Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену
© Фото : Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. В австрийской столице Вене в среду эвакуировали школу из-за подозрения на наличие коронавируса у учительницы, передает телеканал OE24.
Сообщается, что эвакуирована гимназия, расположенная в районе Йозефштадт. Известно, что учительница недавно побывала в Италии, и есть подозрение, что она могла заразиться коронавирусом.
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Во вторник в Австрии подтвердились два первых случая заражения коронавирусом. Речь идет об итальянской паре, проживающей в Инсбруке (федеральная земля Тироль) и недавно побывавшей в отпуске на родине. Их жизни ничто не угрожает. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна предпринимает все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.
В ночь на среду в городе Бад Кляйнкирххайм (федеральная земля Каринтия) в квартире скончалась 56-летняя итальянка. По данным телеканала, она провела отпуск в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия и вернулась в Каринтию в минувшую пятницу. Врач скорой помощи не исключил, что она могла быть заражена коронавирусом, результаты медицинского исследования будут известны в течение дня.
Тем временем, приняты меры предосторожности: жилой комплекс, где проживала итальянка, огородили, запретив жильцам выходить из здания, они также проходят медицинское обследование. Австрийские и итальянские власти пытаются выяснить, с кем женщина контактировала перед смертью.
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