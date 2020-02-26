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Пострадавшие с аварийно севшего в Казахстане Ан-2 госпитализированы
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РИА Новости

Пострадавшие с аварийно севшего в Казахстане Ан-2 госпитализированы

12:34 26.02.2020 (обновлено: 12:58 26.02.2020)
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© Фото : МВД КазахстанаНа месте аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане
На месте аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане
© Фото : МВД Казахстана
На месте аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане
АЛМА-АТА, 26 фев – РИА Новости. Все пять человек, находившиеся на борту самолета Ан-2, совершившего вынужденную посадку на востоке Казахстана, госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба республиканского центра санитарной авиации.
Ранее Комитет гражданской авиации республики со ссылкой на АО "Авиационная администрация Казахстана" сообщил, что в среду самолет Ан-2 авиакомпании "Орлан 2000" с пятью людьми на борту (три члена экипажа и два пассажира) совершил вынужденную посадку в 1,5 километрах от аэропорта Усть-Каменогорска после сообщения о проблемах с двигателем. Жертв нет. Комитет по ЧС МВД Казахстана сообщал, что медицинская помощь после аварии была оказана одному из пилотов.
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"До прибытия бригады скорой медицинской помощи всем пятерым пострадавшим медицинская помощь оказана бригадой медицины катастроф. Пострадавшие находятся в городской больнице № 1 г.Усть-Каменогорск, где им оказывается соответствующая медицинская помощь. Состояние пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы центра санавиации.
По данным пресс-службы, на борту самолета находился экипаж авиакомпании в составе трех человек и мобильная бригада санитарной авиации в составе двух человек.
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