Пострадавшие с аварийно севшего в Казахстане Ан-2 госпитализированы

АЛМА-АТА, 26 фев – РИА Новости. Все пять человек, находившиеся на борту самолета Ан-2, совершившего вынужденную посадку на востоке Казахстана, госпитализированы, они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба республиканского центра санитарной авиации.
Ранее Комитет гражданской авиации республики со ссылкой на АО "Авиационная администрация Казахстана" сообщил, что в среду самолет Ан-2 авиакомпании "Орлан 2000" с пятью людьми на борту (три члена экипажа и два пассажира) совершил вынужденную посадку в 1,5 километрах от аэропорта Усть-Каменогорска после сообщения о проблемах с двигателем. Жертв нет. Комитет по ЧС МВД Казахстана сообщал, что медицинская помощь после аварии была оказана одному из пилотов.
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"До прибытия бригады скорой медицинской помощи всем пятерым пострадавшим медицинская помощь оказана бригадой медицины катастроф. Пострадавшие находятся в городской больнице № 1 г.Усть-Каменогорск, где им оказывается соответствующая медицинская помощь. Состояние пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы центра санавиации.
По данным пресс-службы, на борту самолета находился экипаж авиакомпании в составе трех человек и мобильная бригада санитарной авиации в составе двух человек.