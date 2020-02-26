Пострадавшие с аварийно севшего в Казахстане Ан-2 госпитализированы

Ранее Комитет гражданской авиации республики со ссылкой на АО "Авиационная администрация Казахстана" сообщил, что в среду самолет Ан-2 авиакомпании "Орлан 2000" с пятью людьми на борту (три члена экипажа и два пассажира) совершил вынужденную посадку в 1,5 километрах от аэропорта Усть-Каменогорска после сообщения о проблемах с двигателем. Жертв нет. Комитет по ЧС МВД Казахстана сообщал, что медицинская помощь после аварии была оказана одному из пилотов.