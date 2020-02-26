Песков: приглашение Зеленскому на 75-летие Победы пока не направлялось

"Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать. Нужно будет уточнять", - сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли Москва приглашать Зеленского на празднование 75-летия Победы в Москве и почему этот процесс затягивается.