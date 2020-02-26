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Песков: приглашение Зеленскому на 75-летие Победы пока не направлялось
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РИА Новости

Песков: приглашение Зеленскому на 75-летие Победы пока не направлялось

12:29 26.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва пока не направляла приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на празднование 75-летия Победы, но рассылка еще продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать. Нужно будет уточнять", - сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли Москва приглашать Зеленского на празднование 75-летия Победы в Москве и почему этот процесс затягивается.
Президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 декабря 2017
22 июля 2019, 14:04
Вучич назвал приглашение на 75-летие Победы в Москву честью
4002001
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Великая Отечественная война (1941-1945)Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковМоскваРоссияУкраинаПолитика
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