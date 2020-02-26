Песков: приглашение Зеленскому на 75-летие Победы пока не направлялось

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва пока не направляла приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на празднование 75-летия Победы, но рассылка еще продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать. Нужно будет уточнять", - сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли Москва приглашать Зеленского на празднование 75-летия Победы в Москве и почему этот процесс затягивается.
22 июля 2019, 14:04Вучич назвал приглашение на 75-летие Победы в Москву честью