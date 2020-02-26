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2020-02-26T15:58+0300
https://ria.ru/20200226/1565218756.html
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
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РИА Новости

Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков

12:26 26.02.2020 (обновлено: 15:58 26.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев РИА Новости. Высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков после внесения поправок в Конституцию — частное мнение, считают в Кремле.
В одном из недавних интервью Сурков заявил, что если в новом тексте основного закона будут уточнены полномочия главы государства, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков.

"Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Юрьевич уже является гражданином Российской Федерации, физическим лицом, который не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении. Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов", — ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с Сурковым.

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию, сенатор Андрей Клишас заявил РИА Новости, что текст поправок не предусматривает никакого обнуления президентских сроков и разговоры об этом — лишь домыслы.
Сурков работал помощником президента с 20 сентября 2013 года, в его компетенцию входил "украинский вопрос". В конце января появилась информация, что он уходит с государственной службы из-за "смены курса на украинском направлении". Спустя несколько недель, 18 февраля, Владимир Путин подписал указ об освобождении Суркова от должности.
В январском послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию — в частности, исключить оговорку о двух сроках подряд для президента и ужесточить требования к кандидатам на этот пост: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства; также уточняется ряд полномочий главы государства.
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Андрей КлишасКонституция РФВладислав СурковДмитрий ПесковРоссияПолитика
Популярные комментарии
Сурков просто так ничего не говорит. Спланированный вброс уволенного человека, изучить реакцию. Заметалась власть, заметалась.....
26 февраля, 12:43
Сергей Новиков
210121004129
Привыкли они там всё обнулять , сроки , пенсии .
26 февраля, 12:45
Алексей Николаевич
44301214
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