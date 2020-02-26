Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков

"Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Юрьевич уже является гражданином Российской Федерации, физическим лицом, который не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении. Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов", — ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, согласны ли в Кремле с Сурковым.