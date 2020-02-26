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В Ульяновске школьник ранил учительницу кухонным ножом
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РИА Новости

В Ульяновске школьник ранил учительницу кухонным ножом

12:16 26.02.2020 (обновлено: 14:31 26.02.2020)
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САМАРА, 26 фев — РИА Новости. В одной из школ Ульяновска 15-летний ученик ранил кухонным ножом учительницу, сообщается на сайте Следственного комитета.
Как уточнили в пресс-службе областного главка СК, инцидент произошел перед уроком в кабинете математики. Подозреваемого задержали, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Учительницу доставили в Центральную городскую клиническую больницу, где ее прооперировали. Сейчас врачи оценивают состояние 59-летней женщины как средней степени тяжести.
На месте происшествия работают следователи и оперативники, которые устанавливают свидетелей и очевидцев, проверяют условия жизни ребенка. По данным следствия, ученик на учете не состоял.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов взял ситуацию на личный контроль.
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Ульяновская областьСледственный комитет России (СК РФ)УльяновскРоссияПроисшествия
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