Эрдоган отверг призыв турецкой оппозиции к переговорам с Асадом

АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал призыв главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу начать переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом

"Глава нашей оппозиции предлагает мне встретиться с Асадом. Я с Асадом говорил раньше, но увидел, что у него нет совести. Я спросил, почему он не выдает паспорта курдам. А сейчас он нападает на наших солдат", — сказал Эрдоган, выступая перед депутатами от правящей Партии справедливости и развития.

Президент также подтвердил, что Турция намерена оттеснить сирийские войска от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если они не отступят до конца февраля.

"В Идлибе мы предпринимаем все меры для предотвращения гуманитарного кризиса. Россия, к сожалению, не хочет его видеть. Наше требование — согласно Сочинскому меморандуму силы сирийского режима должны отойти к обозначенным там границам за пределы наших наблюдательных пунктов. Срок, который мы дали тем, кто окружил их, подходит к концу. Если силы режима не отойдут, мы освободим эту территорию", — заключил он.

На минувшей неделе Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами прошедших переговоров с Москвой по Идлибу и готова начать военную операцию в регионе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Турецкий лидер также призвал Владимира Путина оказать давление на Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление и отошла от турецких наблюдательных пунктов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что взятые на себя обязательства страна выполнила.

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.