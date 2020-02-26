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Эрдоган отверг призыв турецкой оппозиции к переговорам с Асадом
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РИА Новости

Эрдоган отверг призыв турецкой оппозиции к переговорам с Асадом

12:14 26.02.2020 (обновлено: 13:11 26.02.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал призыв главы основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу начать переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.
"Глава нашей оппозиции предлагает мне встретиться с Асадом. Я с Асадом говорил раньше, но увидел, что у него нет совести. Я спросил, почему он не выдает паспорта курдам. А сейчас он нападает на наших солдат", — сказал Эрдоган, выступая перед депутатами от правящей Партии справедливости и развития.
Президент также подтвердил, что Турция намерена оттеснить сирийские войска от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, если они не отступят до конца февраля.
"В Идлибе мы предпринимаем все меры для предотвращения гуманитарного кризиса. Россия, к сожалению, не хочет его видеть. Наше требование — согласно Сочинскому меморандуму силы сирийского режима должны отойти к обозначенным там границам за пределы наших наблюдательных пунктов. Срок, который мы дали тем, кто окружил их, подходит к концу. Если силы режима не отойдут, мы освободим эту территорию", — заключил он.
Дмитрий Песков
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Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
На минувшей неделе Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена результатами прошедших переговоров с Москвой по Идлибу и готова начать военную операцию в регионе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Турецкий лидер также призвал Владимира Путина оказать давление на Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление и отошла от турецких наблюдательных пунктов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что взятые на себя обязательства страна выполнила.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, пока не занята правительственными войсками, большая ее часть захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
*Запрещенная в России террористическая группировка.
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Башар АсадРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Зато у Эрдогана совести полная запазуха... Накачал сирийских и турецких боевиков турецким оружием. Качает сирийскую нефть, как свою родную. Через его границу в Сирию эшелонами шли террористы в ряды ИГИЛ. И этот человек еще про совесть говорит.... ПАРАДОКС
26 февраля, 13:09
Павел Герасимов
8830104
Что ж они все по очереди в Москву бегают?
26 февраля, 14:00
Виталий Сизиков
3840006
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