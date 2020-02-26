Вильфанд предсказал более частые засухи на юге России

"По модельным расчетам, происходит изменение режима осадков. В умеренных широтах осадки существенно не изменятся, в северных они увеличатся, а в южных, и так засушливых, они еще уменьшатся. Аридность (пустынность. — Прим. ред.) увеличится", — сказал он.