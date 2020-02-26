Вильфанд предсказал более частые засухи на юге России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Изменение режима осадков приведет к тому, что на юге России засухи станут еще более частыми — такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"По модельным расчетам, происходит изменение режима осадков. В умеренных широтах осадки существенно не изменятся, в северных они увеличатся, а в южных, и так засушливых, они еще уменьшатся. Аридность (пустынность. — Прим. ред.) увеличится", — сказал он.
По словам специалиста, речь идет о Ставрополье и Волгоградской области, а также о других южных регионах.
Расчеты климатологов подтверждаются анализом состояния почв, приведенным в докладе "Глобальный климат и почвенный покров России", который Вильфанд вместе с коллегами представил в Почвенном институте имени Докучаева РАН.
По словам научного руководителя Гидрометцентра, из-за изменений климата больше нет возможности расширять ареал земель, пригодных для земледелия.
"Слово "целина", которое большинству здесь сидящих знакомо по юности и профессиональной деятельности, следует забыть. Не существует возможности развивать земледелие на новых землях", — сказал Вильфанд.
При этом, добавил он, возможно улучшить показатель урожайности существующих сельскохозяйственных территорий.
Согласно докладу, сельскохозяйственные земли в России занимают 22 процента от территории. Как подчеркивают авторы документа, в странах с сопоставимыми климатическими условиями земледелие ведется на 13-15 процентах территории, поэтому российский показатель — максимально возможный.
25 февраля, 12:29Синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день весны