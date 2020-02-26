В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве террористам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в содействии террористической деятельности и участии в финансировании террористов, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности… Подозреваемый с декабря 2018 года по январь 2019 года путем уговоров, убеждений, просьб и предложений склонял двух лиц к участию в международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ", - говорится в сообщении.
Также задержанного подозревают в том, что в марте прошлого года он перевел около 6 тысяч рублей для финансирования террористической организации.
Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.