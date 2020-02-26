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Матвиенко призвала ввести родительский контроль за питанием в школах
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РИА Новости

Матвиенко призвала ввести родительский контроль за питанием в школах

11:50 26.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник школьной столовой
Сотрудник школьной столовой
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудник школьной столовой. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает установить общественный, а еще лучше - родительский контроль за качеством питания в школах.
Совет Федерации в среду одобрил закон об организации питания для школьников младших классов.
"Может быть, в приказе Минпросвещения следует обязать установить общественный или родительский контроль за качеством питания в школах", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что горячие обеды нужно организовывать с использованием отечественной продукции. Кроме того, нужно рассмотреть вопрос об организации питания в тех школах, в которых нет собственного пищеблока.
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"Примерно через полтора-два месяца давайте обсудим ситуацию с участием Минпросвещения, губернаторов", - предложила спикер. Она также добавила, что принятый закон предоставляет Роспотребнадзору отслеживать не только безопасность, но и качество продуктов.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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