Матвиенко призвала ввести родительский контроль за питанием в школах

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает установить общественный, а еще лучше - родительский контроль за качеством питания в школах.
Совет Федерации в среду одобрил закон об организации питания для школьников младших классов.
"Может быть, в приказе Минпросвещения следует обязать установить общественный или родительский контроль за качеством питания в школах", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что горячие обеды нужно организовывать с использованием отечественной продукции. Кроме того, нужно рассмотреть вопрос об организации питания в тех школах, в которых нет собственного пищеблока.
"Примерно через полтора-два месяца давайте обсудим ситуацию с участием Минпросвещения, губернаторов", - предложила спикер. Она также добавила, что принятый закон предоставляет Роспотребнадзору отслеживать не только безопасность, но и качество продуктов.