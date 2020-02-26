Матвиенко призвала ввести родительский контроль за питанием в школах

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает установить общественный, а еще лучше - родительский контроль за качеством питания в школах.

Совет Федерации в среду одобрил закон об организации питания для школьников младших классов.

"Может быть, в приказе Минпросвещения следует обязать установить общественный или родительский контроль за качеством питания в школах", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что горячие обеды нужно организовывать с использованием отечественной продукции. Кроме того, нужно рассмотреть вопрос об организации питания в тех школах, в которых нет собственного пищеблока.