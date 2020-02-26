Алексей Дюмин: люди видят, что в Туле интересно

Власти Тульской области продолжат приводить в порядок центр Тулы и создавать новые туристические локации, это привлекает в регион гостей и препятствует оттоку молодежи в Москву, уверен губернатор области Алексей Дюмин . В интервью РИА Новости он рассказал о взаимодействии с новым кабмином, о привлечении в регион инвесторов, а также о хоккейных матчах с президентом Владимиром Путиным и о том, как он лично относится к слухам о своем возможном повышении.

— Алексей Геннадьевич, главное событие начала года – смена федерального правительства. Какие ключевые вопросы вы уже обсудили или намерены обсудить с новым составом? В каких направлениях региону нужна помощь федерального кабмина и какая?

— В нацпроектах президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед регионами амбициозные, стратегически важные задачи. Мы должны совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере. Прежде всего, чтобы обеспечить благополучие и повысить качество жизни граждан, дать каждому человеку широкие возможности для самореализации.

Мы понимаем, что эта работа не должна быть статичной. Необходимо оперативно учитывать текущие запросы общества, находить новые решения, поэтому отлаженное взаимодействие федеральных органов власти с региональными очень важно. Ведь именно в субъектах, на местах решается основной массив задач национальных проектов.

Мы выстроили системное взаимодействие с федеральным правительством для решения общих задач. Тульская область – динамично развивающийся регион, поэтому наши предложения, опыт и наработанная практика успешно принимаются во внимание.

Эффективное взаимодействие с правительством РФ по ключевым вопросам развития региона и страны позволяет нам не только решать поставленные задачи, но транслировать лучшие практики для использования на федеральном уровне и в других субъектах.

— В регионе по-прежнему актуальна проблема обманутых дольщиков. Каковы перспективы ее решения и планируете ли вы обсуждать этот вопрос на федеральном уровне?

— Долевое строительство в зоне нашего особого внимания. Мы первыми в стране решили проблемы обманутых дольщиков СУ-155, а это более двух тысяч семей.

Новым вызовом для региона стала ситуация с 13-ю домами ООО "СК Фаворит". В ноябре 2019 года, используя механизм работы с инвесторами, мы смогли достроить пять домов. Совместно с федеральным Минстроем и фондом "Дом.РФ" решены вопросы по оставшимся восьми. По трем домам 66 дольщиков получат более 87 миллионов рублей компенсаций, исходя из рыночной стоимости недостроенного жилья. Строительство еще пяти домов завершится к концу 2022 года. Для урегулирования проблем обманутых дольщиков региону будет выделено более миллиарда рублей.

Также, благодаря работе с инвесторами, в 2019 году мы решили вопрос строительства двух домов ЖК "Северная Мыза". Еще шесть домов будут завершены в 2020-2021 годах. В этом году начнут получать компенсации обманутые вкладчики "Социальной инициативы" в Новомосковске.

Для того чтобы в регионе не появлялось новых проблемных объектов, мы создали постоянно действующую рабочую группу во главе с председателем правительства Тульской области. Она активно взаимодействует с застройщиками, ресурсоснабжающими организациями и силовым блоком региона.

— Еще одна острая тема – состояние дорог. Проблема особенно заметна в регионах, граничащих с Московской областью. Если ехать из столицы в Тулу, видно, как меняется качество дорожного полотна. Как в регионе идет реализация нацпроекта "Безопасные и качественные дороги"?

— Трассы, которые соединяют Москву и Тулу, это дороги федерального значения, и их содержанием занимаются федеральные структуры. Но насчет разницы в качестве не соглашусь: на М-2 и М-4 с дорогой все в порядке и после стелы "Тульская область".

В свою очередь, мы многое сделали, чтобы улучшить качество дорог внутри региона, и, согласно социологическим исследованиям, жители области это заметили и оценили. В том числе это касается и реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". В прошлом году мы отремонтировали 62 объекта – 19 региональных и 43 местные дороги общей протяженностью более 198 километров на общую сумму почти 2,5 миллиарда рублей. А чтобы отремонтированные участки оставались в нормативном состоянии как можно дольше, установили десять автоматических пунктов весогабаритного контроля. На 2020 год у нас тоже серьезные планы. Работы в рамках нацпроекта затронут еще 145 километров дорог. Это 48 объектов. Их ремонт обойдется более чем в два миллиарда рублей.

Кроме того, с прошлого года у нас идет строительство второй очереди Восточного обхода. Это очень нужный, долгожданный проект для всей Тулы, который поможет разгрузить основные транспортные артерии города. Только он один будет стоить порядка 792 миллионов рублей. Мы уже получили на него федеральные средства по нацпроекту. Работы идут в соответствии с графиком. Отставаний нет, так что они должны быть завершены до конца 2020 года.

— Тула сильно изменилась за время вашей работы губернатором, особенно исторический центр и территории вокруг Кремля. Как городу удалось так быстро похорошеть и какие еще территории планируется привести в порядок?

— Центр города – это его лицо. И в 2016 году оно выглядело не лучшим образом – буквально в двух шагах от Кремля были фактически заброшенные исторические здания, которыми никто не занимался много лет. Мы поставили перед собой задачу превратить эту территорию в современное общественное пространство и запустили проект "Ревитализация исторического центра города Тулы". Работа предстояла без преувеличения грандиозная, поэтому мы приступили к ней как можно скорее – уже в 2017 году.

Первым этапом ревитализации стал проект "Тульская набережная", разработанный совместно с московским архитектурным бюро Wowhaus. Он включил в себя масштабное и разностороннее развитие территорий, примыкающих к Тульскому кремлю. Это в том числе Казанская набережная, улица Металлистов, Крестовоздвиженская площадь.

В сентябре 2018 года мы открыли набережную. Но после этого работы не прекратились. В итоге к осени 2019 года мы расчистили территорию общей площадью 112,5 тысячи квадратных метров. Убрали 28 стихийных свалок, снесли почти 600 ветхих, аварийных и самовольных строений. Провели комплексную реконструкцию дорожного полотна, обустроили тротуары, отреставрировали фасады. Полностью заменили систему коммуникаций на улице Металлистов.

Само собой, ревитализация сопровождается расселением жителей ветхих и аварийных домов, расположенных в историческом центре.

Конечно, работы еще много. В ближайшие годы благоустройство исторического центра будет продолжаться. Мы будем развивать сеть общественных пространств, объединенных пешеходными и транспортными связями. Все это позволит сделать город более привлекательным и комфортным для отдыха туляков и туристов.

— Как дела у кластера "Октава"? Сказалось ли его появление на ситуации с оттоком молодежи из региона? И в целом что нужно делать губернатору близкого к Москве региона, чтобы люди не уезжали в столицу?

— Этот кластер – наш совместный проект с госкорпорацией "Ростех". Регион благодарен ее генеральному директору Сергею Викторовичу Чемезову и одному из главных инвесторов "Октавы" Михаилу Евгеньевичу Шелкову, которые поверили в эту идею. Проект был задуман как катализатор позитивных перемен в регионе, ответ на существующие социально-экономические и демографические вызовы. И с момента своего создания кластер "Октава" действительно стал местом созидательного досуга, творчества и отдыха. Он стабильно привлекает локальную, российскую и международную аудиторию, в особенности молодежь.

Сейчас кластер продолжает развиваться, есть еще возможность привлекать новых резидентов. Так, в декабре 2019 года в нем открылось пространство коллективной работы "Точка кипения". На его базе региональные инновационные проекты получают организационную и консалтинговую помощь с возможностью выхода на экспорт. Эта площадка направлена на взаимодействие общества, бизнеса и власти в обсуждении реализации национальных проектов, других приоритетных для развития региона инициатив.

Такие места, как "Октава", повышают инвестиционную привлекательность области, способствуют решению кадровых проблем.

В целом же уменьшить отток молодежи можно, только развивая регион в целом – по всем сферам и направлениям. Расширяя возможности для людей. Обновляя облик наших городов, открывая новые, современные объекты, развивая новые производства. Этим мы и занимаемся.

Конечно, задача эта непростая и быстро ее не решить. Но область сейчас, можно сказать, зазвучала – о нас говорят, к нам едут, нас ставят в пример как быстро развивающийся регион. Люди видят, что Тула не стоит на месте, что здесь интересно. "Октава" – лишь один из символов новой, современной, привлекательной Тулы. И у нас есть немалый потенциал для дальнейшего развития.

— Тульская область традиционно занимает высокие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов АСИ. Рассчитываете ли вы на улучшение позиций в рейтинге в этом году и если да, то за счет чего? Как регион выстраивает отношения с инвесторами, в том числе зарубежными? Партнерство с какими странами наиболее интересно Тульской области?

— В Национальном рейтинге мы четыре года подряд входим в десятку регионов с повышенной комфортностью ведения бизнеса и, конечно, рассчитываем улучшить свои позиции.

Для этого мы ведем системную работу. У нас есть дорожная карта, в которой более 100 мероприятий по развитию бизнес-климата.

Мы совершенствуем законодательство о механизмах защиты и поддержки инвесторов, ускоряем подключение к энергоресурсам, ведем работу по снижению административного давления на бизнес.

В 2019 году приняли 20 нормативных правовых актов, в том числе два новых закона, предоставляющих льготы по налогу на прибыль организаций. Действующие налоговые льготы были увеличены.

Важную роль в создании качественного делового климата играет внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Таких моделей сейчас 12. И восемь из них уже полностью внедрены в Тульской области. По этому показателю мы значительно опережаем средние значения в ЦФО и России в целом и входим в топ-10 регионов.

Но самое главное – мы выстроили качественную коммуникацию с бизнесом. И прежде всего оперативно реагируем на запросы предпринимательского сообщества. В каждое инвестиционное соглашение мы включаем пункт о необходимости подготовки дорожных карт. В первую очередь указываем мероприятия, запланированные правительством региона для помощи в реализации проекта. За каждым инвестором закреплен проектный менеджер из Корпорации развития Тульской области, который ежедневно ведет мониторинг, постоянно находится на связи и имеет прямой выход на меня. Если у предприятий появляются проблемы или возникают отклонения от графиков, то информацию об этом я получаю в тот же день. Это помогает оперативно принимать меры. При этом мы не делим инвесторов на российских и зарубежных. Все компании могут воспользоваться полным пакетом преференций, предусмотренных в Тульской области.

— Как дела у ОЭЗ "Узловая"? Есть ли потенциальные новые резиденты?

— Особая экономическая зона создана только в 2016 году, но в ней уже 14 резидентов. С 2019 года уже три предприятия активно выпускают продукцию. "Энгельсспецтрубмаш" производит гибкие насосно-компрессорные трубы для нефтегазовой промышленности, "Арнест МеталлПак" – аэрозольные баллоны для косметической отрасли, "Агрогриб" занимается выращиванием шампиньонов. Остальные находятся в активной стадии проектирования и заходят на строительные площадки. Скоро запустят свои производства еще несколько резидентов.

На данном этапе создано уже более тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Еще столько же должны создать четыре резидента, пришедшие в прошлом году. Общий объем их инвестиций составит более 7 миллиардов рублей.

Из 14 резидентов ОЭЗ "Узловая" 45 процентов выпускают импортозамещающую продукцию, а 55 процентов – экспортоориентированную.

Есть и пул желающих пополнить ряды инвесторов нашей ОЭЗ. Переговоры с новыми интересантами ведутся на постоянной основе, осматриваются площадки. В этом году мы планируем принять еще как минимум четырех резидентов и запустить два производства.

— Сегодня Тула делает большую ставку на развитие туризма, активно привлекает, в частности, жителей Москвы. По всему городу появились рекламные плакаты, приглашающие приехать в Тулу. Насколько эффективны принимаемые меры и растет ли турпоток? На какое число туристов регион рассчитывает в 2020 году и какие мероприятия могут привлечь их? Какова ситуация с иностранными туристами в регионе?

— Продвижение туристического потенциала региона — это большая, комплексная работа от билбордов на федеральных трассах и в столице, пресс-туров и до продвижения наших региональных брендов в сотрудничестве с "Аэрофлотом" и РЖД.

И эта работа дает результат – в прошлом году Тульскую область посетили более миллиона туристов, 80 процентов из которых – жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

У нашего региона нет прямого сообщения с другими странами, поэтому в привлечении иностранных туристов большое значение имеет межрегиональное сотрудничество. Яркий пример – совместный проект с Московской областью "Живописный тур", предполагающий посещение тематических локаций на территории двух регионов.

В 2020 году мы празднуем знаковую дату – 500-летие Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты. Это будет масштабный трехдневный фестиваль. При этом 500-летие Кремля – не только богатый событийный календарь, но и огромная работа по созданию новых точек притяжения, проделанная при поддержке федерального центра и президента России Владимира Владимировича Путина. К примеру, скоро у нас откроется Музейный квартал на пешеходной улице Металлистов, в 11 городах Большой Засечной черты появятся новые туристические локации. Уверен, что все это позволит не только удержать стабильно положительную динамику турпотока, но и добиться еще большего прироста. Для этого мы стараемся разрабатывать механизмы, которые не требуют больших вложений, но приносят заметный эффект.

— Ясная Поляна традиционно притягивает туристов круглый год. Сколько человек посетили музей в прошлом году? Как много среди них иностранцев? Какие цифры ожидаете в 2020 году?

— Ясная Поляна – действительно один из главных туристических объектов в Тульской области. В прошлом году музей-усадьбу посетили почти 207 тысяч человек, в том числе 3,3 тысячи иностранных гостей. Мы ждем, что эти цифры будут расти и дальше, наш прогноз на 2020 год – не менее 214 тысяч туристов.

Однако Ясная Поляна – не единственная точка притяжения в регионе. Есть еще "Поленово", "Куликово поле", Тульский музей изобразительных искусств, который недавно отметил 100-летний юбилей. Нельзя не упомянуть и наш знаменитый Музей оружия, который в прошлом году принял почти полмиллиона посетителей.

— Как оцениваете игру "Арсенала" в этом сезоне? Какое место должен занять клуб по его итогам, чтобы был продлен контракт с Игорем Черевченко? На ваш взгляд, есть ли у канониров шансы на еврокубки? И если да, рассчитываете ли на более успешное выступление, чем в прошлом году?

— Вопрос о продлении контракта с главным тренером – в компетенции руководства клуба. Но, по моему личному мнению, Игорь Черевченко – отличный, системный, современный тренер с хорошим оперативным и стратегическим мышлением.

Под руководством президента клуба Гурама Аджоева "Арсенал" четыре года играет в высшем дивизионе. Добился исторического результата, впервые принял участие в отборочном этапе Лиги Европы. Пусть первый блин комом, но неудачи были и у прославленных клубов.

Мы видим по-настоящему командную работу тренерского штаба и всех игроков, и результаты говорят сами за себя. "Арсенал" стал достойным противником для грандов премьер-лиги. Перед командой поставлены амбициозные задачи, и я уверен, что она с ними справится.

— Перед новым годом вы вместе с президентом Владимиром Путиным выходили на лед в матче Ночной хоккейной лиги. Часто удается поиграть в хоккей с главой государства? Как совмещаете тренировки с графиком губернатора? И есть ли у вас еще любимые виды спорта?

— Играю в хоккей два раза в неделю. Хотелось бы чаще, но график не позволяет. Я рад возможности выходить на один лед с такими легендами отечественного хоккея, как Вячеслав Фетисов, Алексей Жамнов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Виталий Прохоров.

Летом езжу на велосипеде по пересеченной местности, на шоссейном велосипеде. Если есть возможность, плаваю. Нечасто, но играю в большой и настольный теннис. В общем, стараюсь поддерживать физическую форму, но хотелось бы улучшать свои результаты.

Важно, чтобы у жителей области были возможности заниматься любимым видом спорта, поэтому в последнее время мы открыли в регионе ряд новых спортивных объектов. Добились заметных успехов в развитии хоккея, волейбола. Уделяем большое внимание детским спортивным школам.

© Фото : пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади © Фото : пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин в предновогоднем товарищеском матче Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади

— Алексей Геннадьевич, часто появляются слухи о вашем возможном повышении и переводе в Москву, в дни перед назначением нового состава кабмина вам даже прочили должность в правительстве. Как вы лично относитесь к таким слухам и теоретически интересно ли вам было поработать на федеральном уровне?

— На слухи не обращаю внимания. Неоднократно говорил, что меня выбрал народ, срок определен законом. Многое из того, что было запланировано, мы уже сделали. И есть еще время, чтобы реализовать все задумки, проекты по улучшению жизни в регионе во всех сферах. Стараемся использовать для этого все доступные возможности.