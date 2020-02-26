В Петербурге умер мужчина, которого сбила на тротуаре машина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев – РИА Новости. Пожилой житель Петербурга, которого сбила на тротуаре попавшая в ДТП легковушка, скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель городского комитета здравоохранения.
Во вторник на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы столкнулись две машины, после чего ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех пешеходов. Сообщалось, что один пострадавший - мужчина - был в тяжёлом состоянии, женщина - в состоянии средней тяжести, двое подростков - в удовлетворительном состоянии.
"Пожилой мужчина, пострадавший в результате наезда, скончался сегодня утром", - сказал собеседник агентства.
По его словам, состояние подростков удовлетворительное, а женщина была отправлена на амбулаторное лечение.
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