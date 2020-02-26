В Петербурге умер мужчина, которого сбила на тротуаре машина

Во вторник на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы столкнулись две машины, после чего ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех пешеходов. Сообщалось, что один пострадавший - мужчина - был в тяжёлом состоянии, женщина - в состоянии средней тяжести, двое подростков - в удовлетворительном состоянии.