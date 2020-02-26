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СМИ: Пакистан выплатил России долг по операциям бывшего СССР
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РИА Новости

СМИ: Пакистан выплатил России долг по операциям бывшего СССР

11:15 26.02.2020
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© www.pakistan.mid.ruПакистан
Пакистан
© www.pakistan.mid.ru
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пакистан вернул России долг в размере 93,5 миллиона долларов по торговым операциям с бывшим СССР, сообщает пакистанская газета News International со ссылкой на неназванного чиновника.
Как отмечает портал, задолженность долгое время являлась главным препятствием для развития двусторонних торговых отношений. Пакистанские власти ожидают, что урегулирование данной проблемы поможет привлечь многомиллиардные российские инвестиции в экономику страны.
Россия и Пакистан в начале декабря 2019 года подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР, согласно которому Пакистан обязался вернуть РФ долг в размере 93,5 миллиона долларов. Со стороны РФ соглашение подписал замминистра финансов Сергей Сторчак, со стороны Пакистана - чрезвычайный и полномочный посол этой страны в России Кази Халилулла. Задолженность возникла в рамках экспортно-импортных операций, которые проводил Советский Союз с Пакистаном.
В 1980-е годы между странами проводились экспортно-импортные операции по поставкам различной продукции. До последнего момента у стран были неурегулированные обязательства по возврату РФ средств с российских счетов в Национальном банке Пакистана. Эти средства поступили в погашение задолженности Пакистана по ранее предоставленным СССР государственным кредитам, однако Пакистан заблокировал их из-за отсутствия договоренностей об урегулировании встречных претензий, связанных с расчетами в рамках экспортно-импортных операций периода бывшего СССР.
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По итогам длительных двусторонних консультаций в ноябре 2015 года министерства финансов сторон договорились урегулировать взаимные претензии. В ноябре прошлого года в Минфин России поступило обращение о готовности пакистанской стороны подписать парафированный в 2015 году проект соглашения и выплатить в пользу РФ 93,5 миллиона долларов.
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ПакистанРоссияСССРВ миреЭкономика
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