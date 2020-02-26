И.о. главы "Укрэнерго" заявил об отставке

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правления украинской компании Исполняющий обязанности председателя правления украинской компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что уходит в отставку.

Ранее украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что принято политическое решение о смене руководства стратегических предприятий на Украине, в том числе компаний "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго". Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что привык к подобной информации о "съеме" его с должности.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал Ковальчук на своей странице в Facebook

Он заявил, что не разделяет нынешнюю политику в отрасли, а особенно политизацию экономических процессов на рынке электроэнергетики. По словам Ковальчука, на протяжении длительного времени работа "Укрэнерго" блокируется "действиями или бездействием" Минэнерго, вплоть до того, что компания была вынуждена защищать свои интересы в судебном порядке.

"Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", - написал Ковальчук.