И.о. главы "Укрэнерго" заявил об отставке

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правления украинской компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что уходит в отставку.
Ранее украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что принято политическое решение о смене руководства стратегических предприятий на Украине, в том числе компаний "Нафтогаз Украины" и "Укрэнерго". Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что привык к подобной информации о "съеме" его с должности.
"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал Ковальчук на своей странице в Facebook.
Он заявил, что не разделяет нынешнюю политику в отрасли, а особенно политизацию экономических процессов на рынке электроэнергетики. По словам Ковальчука, на протяжении длительного времени работа "Укрэнерго" блокируется "действиями или бездействием" Минэнерго, вплоть до того, что компания была вынуждена защищать свои интересы в судебном порядке.
5 сентября 2019, 16:43Полиция выявила в "Укрэнерго" схему хищения в 1,6 миллиона долларов
"Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", - написал Ковальчук.
При этом он отметил, что гордится результатами, которых удалось достичь за годы, когда он возглавлял компанию. "В результате четырех лет наших усилий значительно возросла производительность труда, в разы увеличилась средняя заработная плата нашего персонала, и сейчас она почти вдвое выше средней по стране. Объемы строительства и модернизации магистральной сети, количество проектов на стадии реализации - самые большие за всю историю компании. Аварийность в сетях - самая низкая… На прозрачных и честных процедурах закупок сэкономлены миллиарды гривен", - заявил Ковальчук.