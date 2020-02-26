Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T11:03+0300
https://ria.ru/20200226/1565212481.html
Пилот пострадал при аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565212712_0:403:720:808_1036x0_80_0_0_f545ff13f4716f63ccc818363b74e797.jpg
РИА Новости

Пилот пострадал при аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане

10:50 26.02.2020 (обновлено: 11:03 26.02.2020)
9936
© Фото : МВД КазахстанаНа месте аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане
На месте аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане
© Фото : МВД Казахстана
АЛМА-АТА, 26 фев – РИА Новости. Один из пилотов самолета Ан-2, совершившего вынужденную посадку в Восточно-Казахстанской области, получил травму, ему оказывается медицинская помощь, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
Ранее Комитет гражданской авиации республики со ссылкой на АО "Авиационная администрация Казахстана" сообщил, что в среду самолет Ан 2 авиакомпании "Орлан 2000" с пятью людьми на борту (три члена экипажа и два пассажира) совершил вынужденную посадку в 1,5 километрах от аэропорта Усть-Каменогорска (адмцентр региона) после сообщения о проблемах с двигателем. Жертв нет.
"В десяти километрах от поселка Прапорщиково при посадке самолета Ан-2 произошло возгорание двигателя. Пилоту пришлось совершить вынужденную аварийную посадку вне аэродрома. На борту находились пять человек. Обошлось без жертв. Одному из пилотов оказывают медицинскую помощь", - сказал Нурахметов.
Обстоятельства происшествия выясняются, добавил представитель ведомства.
2041127
Обсудить 0
Ан-2КазахстанПроисшествия
Рекомендуем
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Очевидица рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Автомобили скорой помощи в Турции
Число жертв землетрясения в Турции достигло десяти
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Сотрудник МЧС
В Сочи двух детей унесло в море во время шторма
Пожарная машина в США
В Калифорнии вспыхнул крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Украинский военнослужащий
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
SSJ100 рейса Москва — Пермь экстренно сел в Шереметьево
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Кареты скорой помощи в Индии
В Индии более 20 человек погибли при падении автобуса в реку
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Спасатели рассказали детали операции по поиску пропавших в Сочи детей
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Сирийские военные обнаружили подземный лагерь боевиков
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
Лента новостейМолния