Пилот пострадал при аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане

Ранее Комитет гражданской авиации республики со ссылкой на АО "Авиационная администрация Казахстана" сообщил, что в среду самолет Ан 2 авиакомпании "Орлан 2000" с пятью людьми на борту (три члена экипажа и два пассажира) совершил вынужденную посадку в 1,5 километрах от аэропорта Усть-Каменогорска (адмцентр региона) после сообщения о проблемах с двигателем. Жертв нет.