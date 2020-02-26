Пилот пострадал при аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане

АЛМА-АТА, 26 фев – РИА Новости. Один из пилотов самолета Ан-2, совершившего вынужденную посадку в Восточно-Казахстанской области, получил травму, ему оказывается медицинская помощь, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.
Ранее Комитет гражданской авиации республики со ссылкой на АО "Авиационная администрация Казахстана" сообщил, что в среду самолет Ан 2 авиакомпании "Орлан 2000" с пятью людьми на борту (три члена экипажа и два пассажира) совершил вынужденную посадку в 1,5 километрах от аэропорта Усть-Каменогорска (адмцентр региона) после сообщения о проблемах с двигателем. Жертв нет.
"В десяти километрах от поселка Прапорщиково при посадке самолета Ан-2 произошло возгорание двигателя. Пилоту пришлось совершить вынужденную аварийную посадку вне аэродрома. На борту находились пять человек. Обошлось без жертв. Одному из пилотов оказывают медицинскую помощь", - сказал Нурахметов.
Обстоятельства происшествия выясняются, добавил представитель ведомства.