Эксперты выяснили, в какие города мужчины чаще всего летают без женщин

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Исследование сервиса путешествий показало, что мужчины без женщин чаще всего летают по России туда, где похолоднее и есть нефтяные месторождения, сообщает Туту.ру.

Были проанализированы все проданные авиабилеты за год из всех российских городов (с февраля 2019 по февраль 2020 года), где в заказе указаны не менее трех мужчин и нет ни одной женщины.

Самый популярный рейс — в село Толька в ЯНАО. Оно примечательно тем, что не имеет круглогодичных дорог, связывающих его с другими населенными пунктами.

Затем идет Владивосток. С трех сторон этот город омывается морем, а в его окрестностях расположено более 50 островов. На третьем месте Назрань — крупнейший город Республики Ингушетия по населению.

На четвертом — Апатиты в Мурманской области. Сюда туристов-горнолыжников манит Хибинский горный массив. Город также является геологическим и научным центром Кольского полуострова.