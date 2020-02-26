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Туризм
2020-02-26T12:16+0300
https://ria.ru/20200226/1565212437.html
Эксперты выяснили, в какие города мужчины чаще всего летают без женщин
https://cdn24.img.ria.ru/images/154795/22/1547952271_57:0:1444:780_1036x0_80_0_0_b055bb93f7caa65170a7bad04b1ff22f.jpg
РИА Новости

Эксперты выяснили, в какие города мужчины чаще всего летают без женщин

12:16 26.02.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Исследование сервиса путешествий показало, что мужчины без женщин чаще всего летают по России туда, где похолоднее и есть нефтяные месторождения, сообщает Туту.ру.
Были проанализированы все проданные авиабилеты за год из всех российских городов (с февраля 2019 по февраль 2020 года), где в заказе указаны не менее трех мужчин и нет ни одной женщины.
Самый популярный рейс — в село Толька в ЯНАО. Оно примечательно тем, что не имеет круглогодичных дорог, связывающих его с другими населенными пунктами.
Затем идет Владивосток. С трех сторон этот город омывается морем, а в его окрестностях расположено более 50 островов. На третьем месте Назрань — крупнейший город Республики Ингушетия по населению.
На четвертом — Апатиты в Мурманской области. Сюда туристов-горнолыжников манит Хибинский горный массив. Город также является геологическим и научным центром Кольского полуострова.
Среди зарубежных направлений лидерство у населенных пунктов Узбекистана и Таджикистана. В рейтинг попал лишь один город Европы — итальянская Болонья.
Пара в фойе отеля. Архивное фото
24 февраля, 19:45Туризм
Эксперты выяснили, чем отличаются путешествия мужчин и женщин
081002
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)УзбекистанВладивостокТаджикистанАпатитыНазраньБолонья
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