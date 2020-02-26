В Казахстане Ан-2 вынужденно приземлился из-за проблем с двигателем

"Воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Орлан 2000" выполняло полет по санитарному заданию (по маршруту) Усть-Каменогорск - Аксуат. В 12.50 (09.50 мск) экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в районе 1,5 километра от аэропорта Усть-Каменогорск, на борту находилось пять человек - трое членов экипажа и двое служебных пассажиров. Жертв нет", - сообщили в ведомстве со ссылкой на АО "Авиационная администрация Казахстана".