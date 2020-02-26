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В Казахстане Ан-2 вынужденно приземлился из-за проблем с двигателем
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РИА Новости

В Казахстане Ан-2 вынужденно приземлился из-за проблем с двигателем

10:38 26.02.2020 (обновлено: 11:34 26.02.2020)
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© Фото : МВД КазахстанаНа месте аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане
На месте аварийной посадке самолета Ан-2 в Казахстане
© Фото : МВД Казахстана
АЛМА-АТА, 26 фев – РИА Новости. Казахстанский самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на востоке страны в полутора километрах от аэропорта вылета, никто из пятерых человек на борту не погиб, сообщил комитет гражданской авиации республики.
"Воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Орлан 2000" выполняло полет по санитарному заданию (по маршруту) Усть-Каменогорск - Аксуат. В 12.50 (09.50 мск) экипаж доложил о нештатной ситуации с двигателем. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в районе 1,5 километра от аэропорта Усть-Каменогорск, на борту находилось пять человек - трое членов экипажа и двое служебных пассажиров. Жертв нет", - сообщили в ведомстве со ссылкой на АО "Авиационная администрация Казахстана".
В комитете добавили, что управление по расследованию авиационных происшествий министерства индустрии и инфраструктурного развития начало расследование происшествия.
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Ан-2КазахстанВ мире
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