Карантин завершился для 428 амурчан, вернувшихся из КНР с 1 января

Микробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото

Микробиологическая лаборатория ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев - РИА Новости. Вернувшиеся из Китая с 1 января 428 жителей Приамурья прошли карантин на Вернувшиеся из Китая с 1 января 428 жителей Приамурья прошли карантин на коронавирус , инфекция у них не обнаружена, под наблюдением остаются 365 человек, рассказала журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

"Те, кто посещал Китай, находятся на особом контроле у специалистов, находятся 14 дней под медицинским наблюдением. Сняты с наблюдения 428 человек, у них коронавирус не обнаружен, под наблюдением остаются 365 человек", - сказала Курганова.

Она добавила, что анализы у прибывших из КНР берут в первый, третий и десятый день карантина.

"Исследование занимает один рабочий день - 6 часов", - уточнила Курганова.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.

С 28 января на пунктах пропуска Благовещенск и Хэйхэ (КНР) организуют временные транспортные коридоры, по которым российские туристы возвращаются из КНР, а граждане КНР - домой.