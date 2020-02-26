Карантин завершился для 428 амурчан, вернувшихся из КНР с 1 января

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев - РИА Новости. Вернувшиеся из Китая с 1 января 428 жителей Приамурья прошли карантин на коронавирус, инфекция у них не обнаружена, под наблюдением остаются 365 человек, рассказала журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
"Те, кто посещал Китай, находятся на особом контроле у специалистов, находятся 14 дней под медицинским наблюдением. Сняты с наблюдения 428 человек, у них коронавирус не обнаружен, под наблюдением остаются 365 человек", - сказала Курганова.
Она добавила, что анализы у прибывших из КНР берут в первый, третий и десятый день карантина.
"Исследование занимает один рабочий день - 6 часов", - уточнила Курганова.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса.
С 28 января на пунктах пропуска Благовещенск и Хэйхэ (КНР) организуют временные транспортные коридоры, по которым российские туристы возвращаются из КНР, а граждане КНР - домой.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысячи человек, скончались 2715, излечились почти 30 тысяч.