СМИ назвали будущего премьера Украины

КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Вопрос о назначении бизнесмена и бывшего политика Вопрос о назначении бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко премьером Украины решен на 99%, его утвердят в ближайшее время, сообщило в среду интернет-издание "Левый берег" со ссылкой на ряд источников, близких к руководству страны.

Ранее издание Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьера.

"Этот вопрос решен. (Премьер Алексей) Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия (Верховной рады - ред.) и проголосовано назначение", - приводит слова источника издание.

Другой источник сообщил, что в парламенте есть голоса в поддержку кандидатуры Тигипко. Отвечая на вопрос, почему выбор пал на Тигипко, один из источников отметил, что он "один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее".

"Сегодня завершается работа миссии МВФ, и после этого готовятся объявить", - цитирует издание еще одного собеседника.

По данным издания, также на пост премьера рассматривалась кандидатура бизнесмена Валерия Хорошковского

Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что решение об обновлении кабмина примут в ближайшее две недели, а Зеленский еще не решил, что делать с Гончаруком - оставлять на посту или менять. По данным СМИ, Зеленский задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и социологии, которая показывает падение доверия к правительству и лично Гончаруку.

Также "Украинская правда" сообщила, что Тигипко - не единственный кандидат на замену, он просто "засветился". Говорят еще о бизнесмене Хорошковском, но это "скорее он так хочет, чем реально является кандидатом", отмечает издание.

В 1992 году Тигипко вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым основал Приватбанк. Тигипко занимал должность заместителя премьера в 1997-1999 годах. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, который впоследствии стал третьим президентом Украины. Тигипко баллотировался на пост президента в 2010 году, заняв третье место. Он объединил свои усилия с "Партией регионов" бывшего тогда президентом Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года и занимал должность заместителя премьера при Николае Азарове. Как бывший член правительства времен Януковича Тигипко подпадает под действие закона о люстрации, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.