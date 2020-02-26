Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T11:27+0300
https://ria.ru/20200226/1565210568.html
СМИ назвали будущего премьера Украины
https://cdn24.img.ria.ru/images/102876/93/1028769365_0:0:3133:1763_1036x0_80_0_0_659b4337cdbc411af0eb68f3098fe86f.jpg
РИА Новости

СМИ назвали будущего премьера Украины

10:22 26.02.2020 (обновлено: 11:27 26.02.2020)
2939
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкСергей Тигипко
Сергей Тигипко
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Сергей Тигипко. Архивное фото
КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Вопрос о назначении бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко премьером Украины решен на 99%, его утвердят в ближайшее время, сообщило в среду интернет-издание "Левый берег" со ссылкой на ряд источников, близких к руководству страны.
Ранее издание Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьера.
"Этот вопрос решен. (Премьер Алексей) Гончарук защищен иммунитетом, поэтому он уйдет по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия (Верховной рады - ред.) и проголосовано назначение", - приводит слова источника издание.
Другой источник сообщил, что в парламенте есть голоса в поддержку кандидатуры Тигипко. Отвечая на вопрос, почему выбор пал на Тигипко, один из источников отметил, что он "один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее".
Помощник президента России Владислав Сурков
Вчера, 09:33
Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским
"Сегодня завершается работа миссии МВФ, и после этого готовятся объявить", - цитирует издание еще одного собеседника.
По данным издания, также на пост премьера рассматривалась кандидатура бизнесмена Валерия Хорошковского.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что решение об обновлении кабмина примут в ближайшее две недели, а Зеленский еще не решил, что делать с Гончаруком - оставлять на посту или менять. По данным СМИ, Зеленский задумался о замене премьера из-за слабой эффективности кабмина и социологии, которая показывает падение доверия к правительству и лично Гончаруку.
Также "Украинская правда" сообщила, что Тигипко - не единственный кандидат на замену, он просто "засветился". Говорят еще о бизнесмене Хорошковском, но это "скорее он так хочет, чем реально является кандидатом", отмечает издание.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
25 февраля, 14:35
Гончарук назвал главное достижение Украины
В 1992 году Тигипко вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым основал Приватбанк. Тигипко занимал должность заместителя премьера в 1997-1999 годах. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, который впоследствии стал третьим президентом Украины. Тигипко баллотировался на пост президента в 2010 году, заняв третье место. Он объединил свои усилия с "Партией регионов" бывшего тогда президентом Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года и занимал должность заместителя премьера при Николае Азарове. Как бывший член правительства времен Януковича Тигипко подпадает под действие закона о люстрации, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.
Верховная рада Украины назначила Гончарука премьером 29 августа 2019 года. До этого Гончарук занимал пост замглавы офиса президента. В сентябре 2019 года была утверждена программа деятельности правительства, которая дает иммунитет кабмину на год. Однако если премьер сам написал заявление, то это не работает.
8201011
Обсудить 1
Алексей ГончарукСергей ТигипкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков оценил возможное возвращение Донбасса в состав Украины
Член криминальной семьи Коломбо Джон Францезе-старший, также известный как Сонни (Сынок) покидает суд Нью-Йорка после рассмотрения дела об ограблении банка
Умер старейший американский гангстер
Съезд партии Единая Россия
В "Единой России" опровергли сообщения о смене лидера и названия
Владислав Сурков
Сурков: России предстоит участвовать в решении ряда вопросов Украины
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Сурков выступил за обнуление президентских сроков в России
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
Появилось видео задержания подростков, готовивших нападение в Саратове
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт рассказал о крымском сценарии для Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Директор Департамента финансового планирования Министерства обороны Российской Федерации Максим Лоскутов
Умер директор одного из департаментов Минобороны Максим Лоскутов
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове
Помощник президента РФ Владислав Сурков перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 1 марта 2018
Сурков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Украинская военная техника на Донбассе
В Сети высмеяли заявление СНБО о подготовке к "наступлению" России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Цена нефти марки Brent опустилась ниже $52 за баррель
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
Лента новостейМолния