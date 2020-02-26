В Сети высмеяли заявление СНБО о подготовке к "наступлению" России

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России.
Интернет-пользователи поинтересовались, как именно украинцы будут проводить данную подготовку.
"Пока будут ждать "наступления", все разворуют, распродадут, и сопьются", - написал Влад Беляев.
"Блин, они так войну проиграют и разобьются, так и не увидав ни одного российского солдата", - отметил Егор Булычов.
В комментариях также отметили, что подобные заявления Киев делает регулярно.
"Ну неужели, а то уже думали их палкой потыкать надо, проверить все у них там в порядке", - поиронизировал Богдан Терещенко.
"А кто-нибудь им расскажет, что российского "наступления" не будет?" - предложил Егор Михайлов.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в подготовке к военным действиям. В частности, экс-президент Петр Порошенко зимой 2018 года утверждал, что Москва якобы развернула большую военную группировку около границ Украины. В свою очередь, в апреле прошлого года бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что Россия якобы готовится к войне в Европе и наращивает на ударные группировки на Западе.
Российские власти неоднократно отрицали эти утверждения.